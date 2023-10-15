Похоже, завтра появятся официальные подробности о новинках.

Intel готовится к выпуску новых процессоров, это не только Core Ultra 1-го поколения Meteor Lake, которым уделяется большее внимание, но и обновлённые Core 14-го поколения Raptor Lake Refresh для настольной и мобильной платформы. Официально в Intel не подтвердили дату презентации и начала продаж. По слухам, процессоры представят завтра и это подтверждает тизер подразделения Intel China в китайской социальной сети Weibo, сообщает VideoCardz со ссылкой на Twitter (заблокирован в РФ) блогера @momomo_us. Тизер явно намекает, один день остался до чего-то связанного с процессорами Core 14-го поколения.

На этой неделе в Сети неоднократно замечали настольные новинки, их уже завезли в магазины и, похоже, некоторые начали продажи раньше времени. О мобильных Raptor Lake Refresh сообщалось только что, замечены четыре модели HX, включая флагманский Core i9-14900HX. Что касается мобильного сегмента, здесь ожидается много новинок: совершенно новые Core Ultra 1-го поколения Meteor Lake должны сосуществовать с обычными Core 1-го поколения, предположительно, тоже на базе Raptor Lake Refresh, а также к ним присоединяться мобильные Core 14-го поколения.