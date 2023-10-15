Похоже, что в дополнение к Core Ultra и Core 1-го поколения компания готовит мобильные Raptor Lake Refresh.

С появлением новых мобильных процессоров Intel в мобильном сегменте может возникнуть некоторая путаница, компания подготовила ребрендинг с чипами Core Ultra 1-го поколения, базовыми Core 1-го поколения и, похоже, готовит ещё одно обновление с процессорами Core 14-го поколения, как минимум, класса HX. Twitter (заблокирован в РФ) блогер @momomo_us обнаружил в Сети следы четырёх новых процессоров Raptor Lake-HX Refresh, сообщает Wccftech, они предназначены для высококлассных игровых ноутбуков.

Core i9-14900HX (8P+16E)

Core i7-14700HX (8P+12E)

Core i7-14650HX (8P+8E)

Core i5-14500HX (6P+8E)

Intel Core i9-14900HX станет флагманским решением серии, которое будет предлагать ту же конфигурацию ядер, что и существующий 13900HX. Следующий за ним Core i7-14700HX будет иметь 8 P-ядер и 12 E-ядер — количество эффективных ядер увеличилось на 50%, по сравнению с 13700HX. Это должно обеспечить хороший прирост производительности. Также упоминается, что Core i7-14650HX будет сочетать по 8 P- и E-ядер, что также является значительным обновлением относительно 13650HX с конфигурацией 6P+8E. Наконец, Core i5-14500HX по конфигурации ядер будет аналогичен 13500HX. Новые модели с большим количеством ядер получат и больше кэша, вероятно, увеличатся и пиковые частоты.

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По предположениям Wccftech, семейство процессоров Intel Raptor Lake-HX Refresh представят в начале 2024 года на выставке CES.