96-ядерник якобы сможет повышать частоту выше 5 ГГц.

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Ожидается, что 19 октября компания AMD представит ряд новинок для профессионального и потребительского сегмента. В первом случае речь идёт о процессорах AMD Ryzen Threadripper PRO 7000WX на базе архитектуры Zen 4, их поддержка уже реализуется разработчиками популярного информационно-диагностического программного обеспечения. Специалисты ресурса Wccftech, которые ранее и раскрыли дату предполагаемой презентации, теперь перечислили основные спецификации новых процессоров AMD для рабочих станций.

По представленной информации, флагман AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX получил 96 ядер и 192 потока, 384 МБ кэш-памяти 3-го уровня, базовую частоту 2,5 ГГц и максимальную частоту 5,15 ГГц в буст-режиме. Далее следуют модели 7985WX, 7975WX, 7965WX с конфигурациями ядер и потоков 64/128, 32/64 и 24/48, объёмом кэш-памяти L3 256 МБ, 128 МБ и 96 МБ соответственно. Базовая частота 7985WX установлена на отметке 3,2 ГГц, двух других моделей в диапазоне 4,0…4,2 ГГц. Младшими представителями линейки будут 16-ядерный 32-поточный 7955WX и 12-ядерный 24-поточный 7945WX с базовыми частотами 4,5 и 4,7 ГГц соответственно. В пике все пять последних моделей якобы способны повышать частоты до 5,35 ГГц. TDP всех процессоров составит 350 Вт, говорится о поддержку 8/4-канальной DDR5 со скоростью от 4800 до 5200 МТ/с.