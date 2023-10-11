Новые монструозные процессоры для рабочих станций могут представить на следующей неделе.

Onur Binay, Unsplash

Разработчики комплексной программы для мониторинга и диагностики HWiNFO выпустили новую версию 7.64 для обеспечения совместимости с грядущей серией процессоров AMD Ryzen Threadripper PRO 7000WX под кодовым названием Storm Peak, сообщает VideoCardz. Примечательно, что одна из проблем, решённых в новом выпуске, была связана со сбоями в работе приложения на системах с 64-ядерными процессорами. Это важное исправление, учитывая, что в новой линейке Threadripper ожидается 96-ядерная модель.

Согласно примечаниям к выпуску, HWiNFO теперь должен обеспечивать расширенную поддержку семейства Storm Peak и распознавать все модели Threadripper PRO 7000WX, презентация которых, по неофициальным данным, ожидается на следующей неделе, 19 октября. Как минимум, ожидается четыре модели с числом ядер от 12 (7495WX) до 96 (7995WX). Кроме того, в примечаниях упоминается новая серия материнских плат TRX50 от GIGABYTE.

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По слухам, сначала AMD Ryzen Threadripper PRO 7000WX будет доступен OEM-производителям рабочих станций и только спустя какое-то время появится в свободной продаже для энтузиастов.