Процессор показал высокую производительность на ядро.

Первые тесты единственного 4-ядерного 8-поточного процессора AMD на базе новейшей архитектуры Zen 4 появились в Geekbench, сообщает Wccftech. Это мобильный APU Ryzen 3 7440U из семейства Phoenix 2 со смешанным сочетанием ядер Zen 4 и Zen 4C. Возможно, аналог этого решения появится на настольных ПК, повысив доступность платформы AMD AM5 для потребителей с небольшим бюджетом. Предпосылки скорого выхода настольных APU есть и о них сообщалось ранее. Герой новости работает на базовой частоте 3,0 ГГц с повышением до внушительных 4,7 ГГц, а также располагает 4 МБ кэш-памяти 2-го уровня, 8 МБ кэш-памяти 3-го уровня, интегрированной графикой Radeon 740M — всё это в базовом теплопакете 28 Вт с возможностью настройки в диапазоне 15…30 Вт.

APU AMD Ryzen 3 7440U набрал 2323 балла в одноядерном и 6571 балл в многоядерном тесте Geekbench 6. Тестовой системой был мини-ПК SolidRun Bedrock R7000 с 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и пассивным охлаждением, утверждают в Wccftech, по подсчётам специалистов ресурса Ryzen 3 7440U показал наибольшую однопоточную производительность в сравнении с другими современными 4-ядерными процессорами, включая настольный Intel Core i3-13100F. В многопотоке Ryzen 3 7440U уступил Core i3-13100F и 12100F, но по-прежнему был быстрее их вариантов с пониженным до 35 Вт базовым тепловым пакетом 13100T и 12100T.