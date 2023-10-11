Разъём и кабель питания скрываются за задней панелью.

В июле компания Colorful расширила ассортимент популярной серии видеокарт iGame Ultra White, присоединив к ней вариацию под названием Ultra Z. Первой видеокартой в этой серии стала GeForce RTX 4070, её конструкция отличалась скрытым расположением разъёма питания за быстросъёмной задней панелью на магнитном креплении.

Панель также скрывала кабель питания, который прокладывался в специальном канале и выходил из конструкции со стороны видеокарты, обращённой к материнской плате. Теперь пополнить серию Ultra Z готовятся модели RTX 4060 Ti и RTX 4060 с аналогичным дизайном, сообщает VideoCardz.

Colorful Вариант RTX 4060 iGame Ultra Z. Источник: VideoCardz

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Colorful добавила в серию Ultra Z два варианта GeForce RTX 4060 Ti на 16 и 8 ГБ видеопамяти, а также одну 8-гиговую RTX 4060. Для дополнительного питания каждая из видеокарт использует один привычный 8-контактный разъём PCIe. Все видеокарты серии получили одинаковую конструкцию системы охлаждения с тремя вентиляторами и размерами 31,3×18,9 см. Основное отличие моделей заключается в толщине, от 48 до 50,5 мм, и весе, от 1,12 до 0,98 кг, в зависимости от конкретной модели.