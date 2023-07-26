И анонсировала Mini-ITX исполнение RTX 4060 Ti.

Компания Colorful выпустила в Китае видеокарту RTX 4070 iGame Ultra Z со скрытым подключением кабеля питания, сообщает VideoCardz. Разъём питания в конструкции Colorful выведен на торец видеокарты. С одной стороны, он скрыт массивной системой охлаждения, выходящей далеко за пределы печатной платы, с другой стороны, его закрывает быстросъёмный сегмент задней панели на магнитном креплении.

Владельцу необходимо снять часть задней панели, подключить кабель, проложить его в специальном канале, вырезанном в радиаторе, а затем обратно установить магнитную крышку. Видеокарта использует привычный 8-контактный разъём питания, а не «капризный» 12VHPWR, что упрощает задачу.

реклама

По информации ресурса, в Китае iGame Ultra Z доступна по цене 5999 юаней, что на 900 юаней дороже оригинальной модели Ultra-W со стандартным расположением разъёмов питания. Сборку системы со скрытой прокладкой кабелей на базе этой видеокарты и других компонентов Colorful, разработанных специально для подобных систем, можно посмотреть на официальном видео выше.

Также в VideoCardz отметили анонс новой Mini-ITX модели — это одновентиляторная RTX 4060 Ti из серии iGame. Подробностей о ней пока не так много, но на изображениях можно заметить наличие кнопки на задней панели, которая должна активировать профиль с повышенными частотами. Не уточняется, является ли эта модель вариантом на 8 или 16 ГБ.