Предварительно наблюдается небольшое повышение цен относительного 13-го поколения.

Jeremy Bezanger, Unsplash

По слухам, настольные процессоры Intel Core 14-го поколения представят 16 октября, а зарубежные продажи стартуют 17 октября. Это косвенно подтверждается появлением новых процессоров в каталогах различных интернет магазинов. На этот раз новинки заметили на сайте одного из крупнейших розничных магазинов Великобритании OverclockersUK, сообщает VideoCardz, также отмечая, что данный ритейлер обычно начинает продажи сразу после снятия эмбарго, но в этот раз поторопился. Карточки товара уже пропадают, но Twitter (заблокирован в РФ) блогер @momomo_us успел сохранить цены, правда неизвестно, являются ли они окончательными или заполнителями.

Флагманский 24-ядерный Core i9-14900K появился в каталоге по цене 579 фунтов стерлингов, вариант KF — по цене 560 фунтов. Это примерно на 1,6% дороже текущих цен на аналоги 13-го поколения. Новый 20-ядерный Core i7-14700KF оценён в 399 фунтов, что на 5% дороже 13700KF, а 14-ядерные 14600K и KF могут стоить 320 фунтов и 300 фунтов, что на 6,7% и 7,5% дороже 13600K и KF соответственно. Отмечается, что на момент выхода цены процессоров Core 13-го поколения в Великобритании были выше из-за обменного курса к доллару США.

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По информации VideoCardz, 16 октября также ожидается презентация новых материнских плат Intel Z790 от различных производителей, в частности, ASUS уже запланировала соответствующее мероприятие.