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Moleculo
AMD Fluid Motion Frames получилось использовать для генерации кадров в видео
Однако в финальной версии драйвера такой возможности может не быть.

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Abdullah Abid, Unsplash

С появлением графических решений на базе архитектуры AMD RDNA компания AMD решила отказаться от поддержки технологии AMD Fluid Motion Video (AFMV). Эта технология генерировала промежуточные кадры в видео, повышая плавность воспроизведения. Теперь у компании появилась новая технология генерации промежуточных кадров AMD Fluid Motion Frames (AFMF), но она совместима только с играми, или всё же нет? AFMF можно перепрофилировать в AFMV, сообщает VideoCardz со ссылкой на инструкцию от пользователя Reddit под псевдонимом uncycler825. Энтузиаст провернул трюк, заставив AFMF работать в видеоплеере MPC-HC и генерировать промежуточные кадры для видео.

Для начала стоит отметить, что AMD не выпустила стабильную версию драйвера с поддержкой AFMF. На данный момент компания предлагает ознакомиться с технологией в специальной предварительной версии драйвера. Метод, предложенный uncycler825, совместим только с предварительной версией драйвера без поддержки видеокарт Radeon RX 6000 (второе обновление, именуемое Patсh 2), поскольку только в ней AFMF работал с Vulkan API — предлагается использовать MPC-HC с Vulkan через слой трансляции DXVK. После размещения библиотек DXVK в папке MPC-HC нужно добавить проигрыватель в драйвер AMD Software Adrenalin и активировать в профиле приложения AMD Fluid Motion Frames.

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На данный момент неизвестно, собирается ли AMD реализовать генерацию кадров для видео в финальной версии драйвера и, если нет, будет ли данный трюк работать в дальнейшем. Возможность генерации кадров для видео может быть востребована и AMD могла бы расширить область применения AFMF, сделав свои продукты ещё более привлекательными для пользователей. В идеале, AMD должна предоставить простой в использовании и открытый API для разработчиков медиапроигрывателей, считают в VideoCardz.

Источники
VideoCardz
Reddit, uncyler825
#amd #видео #amd fluid motion frames
Источник: videocardz.com
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