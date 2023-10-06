Ранее реализация AMD Fluid Motion Frames на уровне драйвера была совместима только с видеокартами Radeon RX 7000.

Стал доступен обновлённый предварительный драйвер AMD Software: Adrenalin версии 23.30.01.02, в котором компания реализовала поддержку технологии генерации кадров AMD Fluid Motion Frames (AFMF) для видеокарт серии Radeon RX 6000 на базе архитектуры RDNA 2. Поддержка распространена как на настольные варианты, так и мобильные, сообщает VideoCardz.

Технология AFMF добавляет генерацию кадров в DirectX 11 и 12 игры, которые не поддерживают технологию FSR3. От разработчиков игр в данном случае ничего не требуется, поскольку AFMF работает независимо на уровне драйвера. AFMF не включает компонент масштабирования из FSR3, предлагая исключительно генерацию кадров. Для масштабирования на уровне драйвера существует другая технология, Radeon Super Resolution (RSR), в основе которой лежит FSR первой версии.

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Задействовать AFMF, как и другие технологии AMD, включая RSR и Anti-Lag, можно глобально с помощью профилей HYPR-RX, а также индивидуально для каждой игры с помощью её отдельного профиля в драйвере. Список игр, совместимых с HYPR-RX, не изменился, по сравнению с оригинальным предварительным выпуском, версия драйвера осталась прежней. Включить AFMF через индивидуальный профиль, в теории, возможно для любой игры на базе DirectX 11 и 12.