Плата позволяет объединять накопители в массивы или использовать по отдельности

Компания ASUS выпустила новую плату расширения Hyper M.2 для установки в слот PCIe Gen5 x16, сообщает VideoCardz, плата вмещает до четырёх M.2 накопителей. Для достижения максимальной пропускной способности всех шестнадцати линий PCIe Gen5 (64 ГБ/с) потребуется объединить в RAID0 массив накопители с пиковой скоростью 16 ГБ/с — таких моделей на рынке пока нет.

Плата Hyper M.2 x16 Gen5 является универсальной, поддерживает стандарты Gen4 и Gen5, различные форматы накопителей: 2242, 2260, 2280 и 22110. Установка и замена дисков проста благодаря безвинтовой системе ASUS Q-Latch. Плате требуется дополнительное питание для работы всех четырёх SSD-накопителей одновременно, для этого предусмотрен 6-контактный разъём PCIe.

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Кроме того, плата оснащена активной системой охлаждения с одним вентилятором, крупный радиатор накрывает плату, охлаждая все четыре накопителя. Вентилятор можно отключить с помощью переключателя на задней панели, там же располагаются четыре светодиода, сигнализирующие о состоянии накопителей.

Плата расширения поддерживает различные конфигурации накопителей, можно установить от 1 до 4 дисков, используя их по отдельности или в массиве. Возможность реализации конфигураций может зависеть как от выбранной платформы, так и от процессора. Очевидно, что для использования всех возможностей нужна современная платформа, процессор с поддержкой достаточного количества линий PCIe Gen 5 и материнская плата, где будет присутствовать полноценный слот PCIe Gen 5 x16.

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Полный список совместимых материнских плат ASUS опубликован на сайте компании. Плата Hyper M.2 x16 Gen5 будет стоить 79 долларов.