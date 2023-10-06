Флагманской конфигурацией станет 8P+32E.

По слухам, Intel близка к выпуску 14-го поколения процессоров Core, известных как Raptor Lake Refresh. Это должно быть последнее обновление для платформы LGA 1700 с улучшениями в виде повышения рабочих частот, также ожидается изменение конфигурации ядер в Core i7-14700K и его вариациях, процессор станет 20-ядерным. Более значимое обновление настольной платформы ожидается в конце следующего года, когда компания выпустит процессоры Arrow Lake для платформы LGA 1851. Конфигурация этих процессоров неизвестна, по предположениям, флагманы предложат до 24 или 26 ядер, в зависимости от учёта новых энергоэффективных ядер в кристалле SoC, ядра могут быть набраны по формуле 8P+16E+2LPE. Раньше ходили слухи о потенциальных 40-ядерных процессорах Arrow Lake, возможно, они появятся в обновлении Arrow Lake Refresh где-то в 2025 году, сообщает VideoCardz со ссылкой на информацию от YouTube инсайдера Moore’s Law is Dead.

Moore’s Law is Dead считает, что Intel планирует обновление Arrow Lake, которое, по всей видимости, будет основано на тех же архитектурах ядер и техпроцессах, но получит до двух раз больше эффективных ядер Skymont — до 32 у флагманских процессоров. Такой сценарий мы уже наблюдали с переходом от Alder Lake к Raptor Lake, где максимальное количество эффективных ядер также было удвоено.

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Второе поколение Arrow Lake может составить конкуренцию будущим процессорам AMD Ryzen 8000 или 9000, в которых, по слухам, количество ядер увеличится до 24 за счёт гибридной компоновки традиционных 8-ядерных кристаллов с более плотными 16-ядерными на базе модификаций архитектур Zen с литерой C.

Если верить прогнозам, Arrow Lake Refresh, вероятно, станет второй серией процессоров, выпущенных для платформы LGA 1851. Возможно, для неё также выпустят серию Panther Lake, а это означает, что LGA 1851 потенциально может пережить три серии процессоров.

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