Начало продаж ожидают в ближайшее время, но окончательная ли это цена — неизвестно

Оригинальный вариант ASUS ROG Z790 APEX. Источник: ASUS

На подходе новые настольные процессоры Intel Core 14-го поколения для сокета LGA 1700. Производители материнских плат в настоящее время находятся в процессе обновления флагманских решений на базе чипсета Z790, так компания GIGABYTE готовит обновлённые варианты Z790 с литерой X, MSI — платы Z790 MAX.

Компания ASUS тоже готовит новинки, в частности, как стало известно ранее, новую версию оверклокерской материнской платы ROG Z790 APEX. Новая версия получила в названии приставку Encore, специалисты ресурса Overclocking.com заметили плату на сайте магазина Proshop, сообщает VideoCardz.

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ASUS ROG Z790 APEX — это материнская плата для энтузиастов и любителей разгона. Как и многие другие платы, ориентированные на разгон, она получила только два слота DIMM вместо четырёх. Одной из особенностей стал разъём ROG DIMM M.2, который позволяет установить два дополнительных M.2 накопителя. Серия APEX известна рядом мировых рекордов разгона процессоров и памяти, на плате удалось разогнать Core i9-13900K до 9 ГГц и память DDR5 до скорости выше 11,2 ГТ/с. Какие улучшения ASUS внесла в новую версию неизвестно, единственным подтверждённым отличием Encore является наличие Wi-Fi 7, что свойственно всем обновлённым платам Z790 нового поколения.

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ASUS ROG Z790 APEX Encore появилась в каталогах по цене от 9789 норвежских крон или примерно 839 евро, окончательная ли это цена, неизвестно.