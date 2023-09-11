Отличная материнская плата для разгона процессоров и памяти станет ещё лучше.

Глава китайского подразделения ASUS Тони Ю (Tony Yu) недавно ответил на вопросы поклонников компании, сообщает VideoCardz со ссылкой на ITHome, один из вопросов касался материнской платы ROG Z790 APEX — одной из лучших плат для платформы LGA 1700. Судя по всему, первоначально вопрос был связан с изменениями в доступности и цене этой модели, выяснилось, что плата больше не выпускается, но не стоит волноваться — ASUS готовит новую версию.

Как и другие ведущие производители материнских плат, ASUS обновляет свои решения в преддверии выхода новых процессоров Intel Core 14-го поколения и ROG Z790 APEX подвергнется улучшениям, в числе которых поддержка Wi-Fi 7, новые варианты оформления, усовершенствованная схема подачи питания и расширение возможностей разгона оперативной памяти.

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Материнская плата ROG MAXIMUS Z790 APEX была первоначально выпущена в ноябре прошлого года по рекомендованной цене для зарубежного рынка 699 долларов. Плата получила 24-фазный VRM с двумя 8-контактными разъёмами питания для поддержки экстремального разгона процессоров и также запомнилась, как одна из лучших плат для разгона оперативной памяти. В декабре на Z790 APEX был установлен мировой рекорд разгона Intel Core i9-13900K до частоты 9008,82 МГц, а в рейтинге разгона памяти HWBot лучшим результатом с Z790 APEX на момент написания является DDR5-11254 (5627 МГц) от американского оверклокера под псевдонимом SEBY9123.

Стоит отметить, что Тони Ю также намекнул на возможность появления первой материнской платы ASUS ROG с разъёмами на обратной стороне, подобные варианты уже появились в серии TUF.