Три варианта дополнительных модулей и возможность перевернуть центральный блок.

Компания InWin Development (InWin) представила полностью модульный корпус для ПК ModFree, сообщает TechPowerUp. Полностью взаимозаменяемыми и расширяемый, он позволяет энтузиастам свободно трансформировать компоновку и структуру в соответствии с потребностями. Корпус доступен в базовой версии Base Edition с модулями Mod-I и Mod-II, а также тремя корпусными фирменными вентиляторами Jupiter AJ140 ARGB, или в премиальной версии Deluxe Edition, которая помимо модулей Mod-I и Mod-II включает два модуля Mod-III и четыре вентилятора Jupiter AJ140. Модульная конструкция ModFree основана на блокирующих зажимах и не требует инструментов, что позволяет легко менять модули и обновлять компоненты внутри них.

ModFree позволяет переворачивать основной блок так, чтобы материнская плата и другое оборудование были видны через стеклянные панели, когда корпус находится слева от пользователя. Благодаря этому корпус адаптируется к разному расположению на рабочем столе, например, когда пользователь предпочитает оставляет больше пространства для мыши справа.

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На сайте не удалось найти подробной информации о модулях по отдельности, но, судя по спецификациям версий Base и Deluxe Edition, дополнительные модули в первую очередь позволяют расширить возможности охлаждения — в них устанавливаются радиаторы и вентиляторы, что, в частности, позволяет получить больше пространства в основном модуле для установки, например, более длинной видеокарты. Корпус ModFree кажется отличным вариантом для моддинга, в дополнительных модулях хватит пространства для реализации различных идей.

В официальном европейском интернет магазине InWin цена ModFree Base Edition составляет 199,99 евро, а Deluxe Edition — 289,99 евро.

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