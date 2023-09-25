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Moleculo
Благодаря более проводящим контактам 12V-2x6 не нагрелся выше 50 градусов при нагрузке более 600 Вт
Первый короткий тест 12V-2x6 появился в Сети.

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Phil Reid, Unsplash

Глава ресурса Hardware Busters и одноимённого YouTube канала, а также глава компании по сертификации блоков питания Cybenetics Арис Битциопулос (Aris Bitziopoulos) побывал в штаб квартире компании Linewell, которая производит кабели для блоков питания различных компаний, включая ASUS. Одна из целей визита, новые кабели и разъёмы 12V-2x6 — доработанная и более безопасная версия 12VHPWR. Специалист опубликовал видео испытания нового кабеля в лаборатории под нагрузкой более 600 Вт, нагрев был менее 50 градусов, около 46…46,5°C. Более того, была смоделирована опасная ситуация, когда штекер вставлен в разъём не до конца — температуры не повысились.


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Intel выпустила обновлённый стандарт ATX 3.1 в первой половине сентября, добавив в него определённости в отношении конструкции разъёмов питания и порядка их испытаний. Считается, что 12V-2x6 будет гораздо более безопасным, по сравнению с 12VHPWR, в частности, за счёт конструктивных изменений в контактах и клеммах, например, питающие контакты теперь должны быть длиннее, а сигнальные короче. Однако, даже не это главное, считает Битциопулос, объясняя в видео, что температуры снизились благодаря выбору для производства клемм материалов с большей проводимостью. Чем больше проводимость, тем меньше сопротивление, снижаются температуры, риск перегрева и оплавления. Изменение размеров контактов само по себе не сильно меняет ситуацию, только исполнение всех новых требований в комплексе может обеспечить более высокую безопасность 12V-2x6 и на это нужно обращать внимание.

#блоки питания #12vhpwr #12v-2x6 #кабели питания
Источник: youtube.com
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