Охват Windows 10 в сентябре внезапно увеличился.

На платформе Steam обновилась статистика оборудования пользователей, есть значимые перемены, на которые стоит обратить внимание. Так в сентябре изменилась расстановка сил в рейтинге видеокарт, NVIDIA GeForce RTX 3060 становится самой популярной моделью среди пользователей Steam — видеокарта занимает первое место с долей 6,27%. Steam разделяет настольную и мобильную версию RTX 3060, мобильная занимает седьмое место в статистике с показателем 3,83% и, если сложить оба, RTX 3060 становится абсолютным лидером среди всех видеокарт.

Бывший лидер, GTX 1650, уходит на второе место с долей 4,78%. Ниже расположились RTX 2060 и GTX 1060, которая довольно долго занимала первое место в прошлом, обе видеокарты используются в системах 4,69% пользователей. Пятое место занимает RTX 3060 Ti с долей 4,04%.

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Удивительно, но в статистике операционных систем прибавка у Windows 10 и даже Windows 7, первая увеличила охват практически на 2%, у второй прибавка 0,21%. Windows 11 сдала 1,79%, отодвинувшись от 40% показателя. Хотя геймеры и переходят на новую операционную систему, темп довольно низкий, если смотреть на статистику Steam. В остальном, пользователи продолжают переходить на 6-ядерные процессоры и наращивать объём оперативной памяти до 16 ГБ. Что касается мониторов, самыми популярными остаются варианты с разрешением 1080p, а среди мульти-монитор конфигураций — два таких монитора.