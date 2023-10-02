Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
Intel Core i5-14600K на частоте 5,3 и 5,7 ГГц протестировали в Geekbench
будущая новинка показала отличный прирост относительно предшественника.

реклама

Накануне в очередном интернет магазине заметили появление заполнителей для процессоров Intel Core 14-го поколения, теперь инсайдеры ожидают, что первые модели новой линейки представят 16 октября, прямо перед началом продаж на следующий день. Одновременно с этим процессоры продолжают появляться в базах данных онлайн бенчмарков и демонстрируют достаточно неплохие результаты, с учётом того, что перед нами обновление (Refresh) линейки Raptor Lake-S, а не совершено новые процессоры на базе новой архитектуры. В Geekbench 6 отметился Core i5-14600K, появилось сразу два результата: с пиковой частотой 5,3 ГГц и 5,7 ГГц.

Источник: Geekbench

Как отмечает Tom’s Hardware, сравнивать результаты «в лоб» нельзя, поскольку неизвестны точные характеристики тестовых стендов, тем не менее, по подсчётам специалистов, в однопотоке 14600K с результатом 2819 баллов оказался на 5,7% быстрее 13600K, а в многопотоке с результатом 16666 баллов — на 11,2% быстрее. Авторы Wccftech проанализировали ещё несколько тестов, в одном из которых процессор работал на частоте до 5,7 ГГц. На удивление, однопоточный результат в данном случае вырос немного, до 2861 балла, но значительно выше стал многопоточный — процессор набрал 17974 балла. В Wccftech подсчитали, что 14600K с частотой 5,3 ГГц до 13% быстрее предшественника, разгон до 5,7 ГГц даёт прибавку ещё около 8% в многопотоке.

Источник: Geekbench

реклама

Изменений в конфигурации ядер Core i5-14600K не ожидается, процессор останется 14-ядерным и 20-поточным, сочетая 6 производительных и 8 эффективных ядер. По предварительной информации, его базовая частота составит 3,5 ГГц, пиковая 5,3 ГГц. Официально цены и дата начала продаж остаются неизвестными.

#процессоры #intel core 14 #core i5-14600k
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Core i5-14600K протестирован в Geekbench на частоте 5,3 ГГц
Настольные Intel Core 14 снова заметили в каталоге магазина, презентацию ждут 16 октября
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Сети появились кадры поражения очередного ж/д эшелона ВСУ ракетой ОТРК «Искандер-М»
25
Западная техника, включая Challenger 2, была уничтожена по дороге на Вербовое
34
Пресс-служба ЧВК Вагнер выложила полное видео последней поездки Евгения Пригожина в Африку
11
Россия готовит подразделения из северных регионов для зимней кампании
+
Советский компьютер из Чернобыльской зоны заработал спустя 35 лет
10
Дрон-камикадзе «Ланцет» прямым попаданием сжёг замаскированную РЛС ВСУ
+
В Сети появились кадры очередного Leopard 2, облепленного советской динамической защитой «Контакт-1»
3
Экс-разведчик США Риттер назвал признаки близкого ухода Зеленского в отставку
+
Глава евродипломатии Боррель прибыл в Одессу в субботу с необъявленным визитом
1
The Drive: российские беспилотники «Герань» получили шрапнель
1
Бойцы батальона Восток сообщили о насыщении линии противостояния дронами разного типа
+
Второй народный суд Шанхая признал первую криптовалюту "Биткоин" цифровой валютой
+
«Ростелеком» собирается заменять недостающих программистов во всей IT-отрасли собственной ИИ-платформой «Лукоморье»
18
Оперативные данные разведки позволили "Искандерам" поразить крупный эшелон бронетехники ВСУ
2
Богомаз: житель Трубчевска Брянской области получил ранение после атаки БПЛА ВСУ
1
Макговерн: Байден признался, что против некоторых гиперзвуковых ракет ВС РФ нет "противоядия"
1
The New York Times: Из-за введённых Китаем ограничений Украина столкнулась с дефицитом беспилотников
+
Минобороны: экипаж Су-35С ВКС России уничтожил украинский самолет
+
Научно-фантастическое приключение Truberbrook в антураже альтернативных 1960-х бесплатно раздаётся в GOG
1
Захарова указала на ложь госсекретаря США Блинкена о трагедии в Бабьем Яре
+

Популярные статьи

"Прямо в яблочко" - от высокоточных снарядов "Excalibur" и "Краснополь" до самонаводящихся пуль
14
Разбившийся F-35 разрушил надежды Пентагона - выявлена новая уязвимость
7
Выжимаю все соки из GeForce GT 730 и прохожу Cyberpunk 2077
46
Инструкция как включить Copilot AI в Windows 11
5
Обзор и тест игры "Русы против Ящеров"
2
Пытаюсь поиграть в игру FlatOut на MX Linux 23
6
В РФ очень быстро растёт производство танков, боеприпасов, ракет и дронов несмотря на санкции
16
Прибавим ума старому телевизору: обзор Andriod TV приставки Hiper Media TV UHD v2 и пульта ДУ Hiper
6
Материалы баллистической защиты: кевлар и СВМПЭ - что и в каких ситуациях подходит лучше
+
Обзор и тестирование монитора HIPER EasyView SB2707
4

Сейчас обсуждают

beltar
11:50
Я подозреваю, что специально для таких дебилов как ты, уходящие на фронт эшелоны с вооружением даже не закрывают брезентом.
В РФ очень быстро растёт производство танков, боеприпасов, ракет и дронов несмотря на санкции
beltar
11:47
Такие случаи не столь редки, один МиГ-23, улетевший в Бельгию и рухнувший на дом, чего стоит. Более того, иногда самолеты, выработав топливо сами садились на какое-нибудь поле, с минимальными поврежде...
В MWM назвали преимущество истребителя Су-57 перед самолетами F-35 и J-20
Archimedes
11:45
Они не "пророссийские", они просто дружат с головой! В отличие от.
На парламентских выборах в Словакии победили пророссийские силы
Q-Tuzoff
11:45
Да блин, разобрался бы уже с драйвером. Насколько я слышал, дефолтным вообще никто не пользуется, все ставят отдельно там. Ну и с Wine тоже та ещё дурка, да... Wine/WineHQ и их зависимости - хрен пойм...
Пытаюсь играть в простые игры на MX Linux 23
Денис Марачковский
11:43
OEM SAMA - не самый плохой вариант, если вспомнить серию Forza Gold. Но какие конденсаторы будут при такой цене, это вопрос.
Xianma выпустила полномодульный блок питания с шумоподавлением серии Black Hole ATX3.0
Тruth Seеker
11:43
Так летит?
Реши Сунак опроверг информацию об отправке британских военных на Украину
Апшеронский скакел
11:42
Примеров, как я понял, не будет?
«Ростех»: созданы российские фотомодули на кристалле для высокоточного оружия
Тruth Seеker
11:41
Поздняк метаться
В РФ очень быстро растёт производство танков, боеприпасов, ракет и дронов несмотря на санкции
Тruth Seеker
11:38
Гитлеровцы также говорили
«Ростех»: созданы российские фотомодули на кристалле для высокоточного оружия
Umid Xaydarov
11:37
ку парни, бездна обновилась. закрыл полностью. ps . закрыть 9-10 этаж могут только топ игроки. ps2 . а закрыть все этажи на 30 из 30 звёзд могут единицы. я топ-1
Готовлю GeForce GTX 980 Ti к полету в космос - разгон и оптимизация
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем