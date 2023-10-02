будущая новинка показала отличный прирост относительно предшественника.

Накануне в очередном интернет магазине заметили появление заполнителей для процессоров Intel Core 14-го поколения, теперь инсайдеры ожидают, что первые модели новой линейки представят 16 октября, прямо перед началом продаж на следующий день. Одновременно с этим процессоры продолжают появляться в базах данных онлайн бенчмарков и демонстрируют достаточно неплохие результаты, с учётом того, что перед нами обновление (Refresh) линейки Raptor Lake-S, а не совершено новые процессоры на базе новой архитектуры. В Geekbench 6 отметился Core i5-14600K, появилось сразу два результата: с пиковой частотой 5,3 ГГц и 5,7 ГГц.

Как отмечает Tom’s Hardware, сравнивать результаты «в лоб» нельзя, поскольку неизвестны точные характеристики тестовых стендов, тем не менее, по подсчётам специалистов, в однопотоке 14600K с результатом 2819 баллов оказался на 5,7% быстрее 13600K, а в многопотоке с результатом 16666 баллов — на 11,2% быстрее. Авторы Wccftech проанализировали ещё несколько тестов, в одном из которых процессор работал на частоте до 5,7 ГГц. На удивление, однопоточный результат в данном случае вырос немного, до 2861 балла, но значительно выше стал многопоточный — процессор набрал 17974 балла. В Wccftech подсчитали, что 14600K с частотой 5,3 ГГц до 13% быстрее предшественника, разгон до 5,7 ГГц даёт прибавку ещё около 8% в многопотоке.

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Изменений в конфигурации ядер Core i5-14600K не ожидается, процессор останется 14-ядерным и 20-поточным, сочетая 6 производительных и 8 эффективных ядер. По предварительной информации, его базовая частота составит 3,5 ГГц, пиковая 5,3 ГГц. Официально цены и дата начала продаж остаются неизвестными.