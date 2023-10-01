Некоторые новинки дороже предшественников, некоторые стоят столько же.

Процессоры Intel Core 14-го поколения до сих пор официально не представлены, но сомнений в их скором появлении нет. Компания привезла тестовые стенды с новинками на недавнее мероприятие Innovation 2023, почему не уделила им широкого внимания на сцене, непонятно. Пока нет официальной информации о ценах, в Сети гадают, подорожают ли новинки. Однозначного ответа на этот вопрос нет, кто-то говорит о возможном росте цен до 15%, кто-то, что цены останутся прежними. Несколько недель назад канадский интернет магазин PC Canada добавил в свой каталог ряд моделей из серии Core 14-го поколения, в среднем цены были на 4% выше, по сравнению с аналогами 13-го поколения. Вполне вероятно, что это просто заполнители, никак не связанные с реальной ценой, тем не менее, теперь на сайте CanadaComputers, ещё одного канадского магазина, заметили новые модели и там цены тоже выше, до 7%, сообщает VideoCardz.

В переводе с канадских долларов для Core i9-14900KF в каталоге установлена цена 779 долларов США, процессор на 5% дороже предшественника. Для Core i7-14700K цена 589 долларов США на 2% больше цены 13700K, аналог без интегрированной графики подорожал на 4%. Что касается Core i5-14600K и KF, цены довольно странные, первый дороже 13600KF на 7%, а второй не подорожал. Скорее всего, это заполнители, но можно предположить, что ритейлеры ждут некоторого повышение цен. Кроме цен в каталоге можно ознакомиться с предварительными характеристиками, также VideoCardz теперь сообщает, что представят процессоры Core 14-го поколения Raptor Lake-S 16 октября, за день до начала продаж. Ранее ресурс утверждал, что презентация состоится на Innovation 2023, но этого не произошло.