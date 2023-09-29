Неплохой прирост производительности, но конкурент пока остаётся впереди.

Первые процессоры из новой настольной линейки Intel Core 14-го поколения ожидают в следующем месяце. Хотя официально никакие сроки не назывались, прогнозы подкрепляются участившимся появлением новинок в различных бенчмарках. На этот раз флагманский 24-ядерный 32-поточный Core i9-14900K был протестирован в двух приложениях рендеринга, V-Ray 5 и Blender Benchmark 3.6.0, показав хороший прирост относительно 13900K, сообщает Wccftech.

В бенчмарке Blender процессор Core i9-14900K получил средний балл 559,86 и обогнал Core i9-13900KS на 6%. Эти модели обладают одинаковой пиковой частотой 6,0 ГГц, но неизвестно, при каких параметрах тестировался 14900K, если в стоке, то результат довольно неплох, это может означать, что при многопоточной нагрузке частоты он держит выше. Обойти AMD Ryzen 9 7950X не удалось, средний результат флагмана AMD составляет 570,48 баллов, примерно на 2% выше.

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В тесте V-Ray 5 процессор Core i9-14900K получил 27790 баллов, что снова на 5…6% больше, чем у Core i9-13900KS с результатом 26593 балла. Здесь Ryzen 9 7950X набирает в среднем 28995 баллов, примерно на 4% больше.

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Поскольку новая линейка Raptor Lake-S Refresh является обновлением предыдущей и в основном отличается повышением частот, поэтому прирост 5…6% уже выглядит довольно неплохо. Есть модели Core 14-го поколения, которые станут гораздо лучше предшественников, это Core i7-14700K и его производные: кроме увеличенных частот он получит больше ядер, 20 в общей совокупности.