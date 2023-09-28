А также оптимизация для Stable Diffusion.

Abdullah Abid, Unsplash

Сегодня ночью Valve выпустила Counter-Strike 2, новая версия популярного киберспортивного шутера компании полностью заменяет Counter-Strike: Global Offensive, войти в которую уже не получится. Тем временем, поддержка Counter-Strike 2 появилась в графических драйверах AMD Software: Adrenalin версии 23.9.3, которые AMD впервые выпустила на прошлой неделе. Теперь драйвер обеспечивает для видеокарт RDNA поддержку трёх новинок Counter-Strike 2, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty и Payday 3, сообщает Wccfetch.

Среди других появившихся накануне изменений оптимизация MeanVarianceNormalization (MVN) для Stable Diffusion, поэтому пользователи видеокарт Radeon RDNA могут ожидать некоторого улучшения производительности при работе с этой ИИ-моделью.

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В числе нерешённых проблем: ошибка счётчика FPS в оверлее, рассинхронизация звука при записи видео с помощью программного обеспечения AMD с кодеком AV1, зависание дисплея при изменении формата кодирования во время потоковой передачи с помощью AMD Link — так делать не рекомендуется.