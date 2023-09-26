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В DigiTimes ожидают серию AI-чипов NVIDIA GB100 на базе 3-нм техпроцесса TSMC в 4 квартале 2024 года
NVIDIA стремится завладеть преимуществом в бизнесе ИИ.

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Vishal Bansal, Unsplash

Ходили слухи, что графические процессоры NVIDIA линейки GB100 нового поколения Blackwell будут производиться по 3-нм техпроцессу TSMC. На это указывают всё больше источников, так Wccftech отмечает отчёт тайваньского издания DigiTimes, журналисты которого утверждают о выборе 3-нм технологии для будущих чипов: «Для NVIDIA, монополизировавшей более 80% рынка графических процессоров искусственного интеллекта, следующее поколение B100 будет производиться по нормам 3 нм в TSMC и должно появиться в четвёртом квартале 2024 года. Это позволит компании завладеть преимуществом в бизнесе по развёртыванию ИИ, как говорится, "пока железо горячо", сдерживая AMD, Intel и других конкурентов».

Как считают в Wccftech, NVIDIA стремится захватить как можно большую долю индустрии искусственного интеллекта, не давая конкурентам утвердиться, и будущая серия графических процессоров GB100 для ИИ может сыграть в этом решающую роль. Если слухи подтвердятся, NVIDIA получит значимое преимущество в виде передового технологического процесса для серии GB100, запланированной на конец 2024 года, в то время как AMD будет предлагать 5-нм ускорители Instinct MI300, а Intel — 5-нм Gaudi 3.

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По другим слухам, серия GB100 впервые для NVIDIA будет включать чиплетные графические процессоры, также новым чипам приписывают существенные структурные изменения. Следующее поколение игровой графики тоже может иметь отношение к семейству Blackwell, но серия чипов, ожидаемо, уже будет другая — GB200. Новые потребительские решения ожидают в 2025 году, уже появились прогнозы о характеристиках потенциальной RTX 5090.

#nvidia #nvidia blackwell
Источник: wccftech.com
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