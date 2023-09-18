Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Инсайдер приписывает NVIDIA GeForce RTX 5090 частоту до 2,9 ГГц, 50% увеличение блоков и ПСП памяти
А также ещё больше кэш-памяти.

реклама

Caspar Camille Rubin, Unsplash

Хотя не ожидается, что следующее поколение потребительских видеокарт NVIDIA GeForce RTX появится в 2024 году, слухи о новой линейке начинают периодически появляться в Сети. Так известный в Twitter (заблокирован в РФ) инсайдер @kopite7kimi сегодня утверждал, что следующее поколение графических процессоров под кодовым названием Blackwell охватит решения для центров обработки данных, профессиональные решения и игровые, однако GPU для разных сегментов ожидаемо будут разные: GB100 для серверного, GB200 для потребительского. Более того, в серверном сегменте NVIDIA впервые может представит чиплетные GPU.

Источник: ChipHell

Теперь инсайдер под псевдонимом Panzerlied поделился на китайском форуме ChipHell размытыми прогнозами относительно характеристик будущих видеокарт. Вместо того, чтобы называть конкретные данные, инсайдер оперирует относительными значениями, приняв за эталон GeForce RTX 4090. Если перевод верен, то от потенциальной RTX 5090 можно ожидать 50% увеличения количества ядер, 52% увеличения пропускной способности памяти, 78% увеличения объёма кэш-памяти и 15% увеличения частот. Всё это в совокупности может увеличить производительность в 1,7 раза.

Источник: VideoCardz

реклама

Ориентируясь на эти прогнозы, в VideoCardz считают вероятным применение GDDR7 чипов памяти, например, одна из возможных конфигураций может сочетать чипы 28 Гбит/с и 448-битную шину, в то время как полная 512-битная будет зарезервирована для профессиональных вариантов или будущих модификаций, таких как Ti. Что касается частот, если верить прогнозу, они должны достичь 2,9 ГГц и при эксплуатации, возможно, превышать даже 3 ГГц. Объём кэш-памяти может возрасти до 128 МБ.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia #видеокарты #geforce rtx 50 #geforce rtx 5090
Источник: videocardz.com
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

GeForce RTX 5090 получит на 50 % больше ядер и будет в 1.7 раза быстрее RTX 4090 — инсайд
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Бойцы штурмового отряда ЧВК Вагнер решили отправиться в зону СВО
15
РИА Новости: Истребитель танков 2С25М может стать безэкипажным и превратиться в боевого робота
+
Озвучена цель сегодняшнего ночного ракетного удара ВС РФ по объектам на Украине
2
Military Watch: обновленный Т-80 может получить пушку "Арматы" и динамическую защиту "Малахит"
11
Popular Mechanics: истребитель F-15EX способен поразить шесть самолетов противника за один вылет
11
Оружейный барон Виктор Бут опроверг слухи о продолжении дела Евгения Пригожина
+
iPhone 15 Pro Max против Samsung Galaxy S23 Ultra: сравнение технических характеристик
9
Данилов: Западные страны должны законодательно закрепить долгосрочную военную помощь Киеву
4
Украинский снайпер Прошинский подтвердил, что данные о 90 % потерь в подразделениях ВСУ правдивы
2
iPhone 15 Pro Max в цвете Natural Titanium доберутся до пользователей только в ноябре
1
Готовьтесь к длительному конфликту на Украине, предупреждает глава НАТО
2
Что пошло не так с Солнцепеком на Украине
34
На стратегические бомбардировщики Ту-160 стали устанавливать ракеты Х-БД с дальностью более 6 500 км
1
The Telegraph: Настроения на Украине ухудшаются из-за долгого конфликта
+
Чип новой игровой консоли Nintendo может получить 8 ядер Cortex A78 и 1280 CUDA ядер NVIDIA Ampere
7
По неофициальным данным, количество предварительных заказов на Tesla Cybertruck превысило 2 млн
+
Стационарные камеры в Санкт-Петербурге теперь контролируют ремень безопасности
+
НАТО: снабжать Украину вооружением в необходимом объеме невозможно
+
Вирусный ролик о походе в российский супермаркет открыл глаза полякам на бесполезность санкций
14
Налог на установку Unity спровоцировал разработчиков игр предпринять жесткие меры
1

Популярные статьи

Китайский ударный БПЛА "Подсолнух-200" может отправится в зону спецоперации уже этой осенью
9
США разрабатывают гиперзвуковой двигатель, способный менять свою форму во время полета
14
ТОП-15 мифов о ноутбуках
101
Драйвер видеокарты: Как выглядит одна критическая проблема практически любого дистрибутива Linux
248
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Сентябрь)
13
Самый главные недостатки видеокарт NVIDIA – почему компания перестала делать продукты для «людей»
49
Со дна постучали - во что можно поиграть на Geforce GT 730
24
Итоги гоночного уик-энда 16-17 сентября
1
Microsoft скомпрометировала себя с Xbox Cloud Gaming
10
Русский язык: почему "великий и могучий"
10

Сейчас обсуждают

Дмитрий
17:09
В тот же день найдут адрес рекламный и заблочат
В меню «Пуск» Windows 11 может появиться реклама «интересных пользователю сайтов»
swr5
17:07
А по какой причине их должны сейчас отпускать?
В Грузии планируется насильственная смена власти по украинскому сценарию
FelsheR-BAN100913
17:06
Сдали все территории еще до зелемана, скажите ему!
Зеленский заявил, что не готов сдать территории ради установления мира на Украине
John Pin
16:59
600w 2500$
GeForce RTX 5090 получит на 50 % больше ядер и будет в 1.7 раза быстрее RTX 4090 — инсайд
Чaтo-Б0t
16:59
Заявление верховного кокаиниссимуса всея Некроины в стиле "...мы не всрались...", не более того.
Зеленский заявил о намерении ВСУ «прорвать» российскую линию обороны
Obscury
16:59
От кремлебота слышу). Понятно, что это ваша работа на любую критику нашей ублюдочной власти кукарекать про хохлов. Но раньше хотя бы либералов вспоминали (считая это чем-то обидным). А сейчас от вас п...
US News & World Report: Россия вошла в тройку самых могущественных держав мира
Yilec
16:57
Вспомнилось.
Пропавший в США истребитель F-35 улетел на автопилоте
dimon_volkov
16:56
Хранить крипту на личном пк... Да он гений.
Хакеры взломали личный ПК криптомиллиардера – Марк Кьюбан скачал поддельную утилиту MetaMask
Тruth Seеker
16:55
А мобилизованных наверное от хорошей жизни решили с войны не отпускать до её окончания
В Грузии планируется насильственная смена власти по украинскому сценарию
Чaтo-Б0t
16:55
В Некроине у каклов.
Белый дом: КНР проявляет интерес к возобновлению военного взаимодействия с США
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем