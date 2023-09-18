А также ещё больше кэш-памяти.

Caspar Camille Rubin, Unsplash

Хотя не ожидается, что следующее поколение потребительских видеокарт NVIDIA GeForce RTX появится в 2024 году, слухи о новой линейке начинают периодически появляться в Сети. Так известный в Twitter (заблокирован в РФ) инсайдер @kopite7kimi сегодня утверждал, что следующее поколение графических процессоров под кодовым названием Blackwell охватит решения для центров обработки данных, профессиональные решения и игровые, однако GPU для разных сегментов ожидаемо будут разные: GB100 для серверного, GB200 для потребительского. Более того, в серверном сегменте NVIDIA впервые может представит чиплетные GPU.

Теперь инсайдер под псевдонимом Panzerlied поделился на китайском форуме ChipHell размытыми прогнозами относительно характеристик будущих видеокарт. Вместо того, чтобы называть конкретные данные, инсайдер оперирует относительными значениями, приняв за эталон GeForce RTX 4090. Если перевод верен, то от потенциальной RTX 5090 можно ожидать 50% увеличения количества ядер, 52% увеличения пропускной способности памяти, 78% увеличения объёма кэш-памяти и 15% увеличения частот. Всё это в совокупности может увеличить производительность в 1,7 раза.

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Ориентируясь на эти прогнозы, в VideoCardz считают вероятным применение GDDR7 чипов памяти, например, одна из возможных конфигураций может сочетать чипы 28 Гбит/с и 448-битную шину, в то время как полная 512-битная будет зарезервирована для профессиональных вариантов или будущих модификаций, таких как Ti. Что касается частот, если верить прогнозу, они должны достичь 2,9 ГГц и при эксплуатации, возможно, превышать даже 3 ГГц. Объём кэш-памяти может возрасти до 128 МБ.