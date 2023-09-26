Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
Valve внезапно выпустила бета-версию SteamVR 2.0
Это происходит по мере распространения слухов о подготовке новой автономной VR гарнитуры.

реклама

Valve объявила о выпуске бета-версии SteamVR 2.0, назвав это событие важным шагом на пути к переносу всех новых возможностей платформы Steam в виртуальную реальность. Как отмечают журналисты The Verge, компания уже на протяжении долгого времени непрерывно работает над созданием полноценной VR экосистемы с играми, программным и аппаратным обеспечением, но, похоже, разработка портативного игрового ПК Steam Deck внесла коррективы в планы компании по данному направлению. Сейчас, когда запуск Deck уже позади и многие проблемы решены, компания снова набирает обороты в области VR, возможно, это связано со скорой презентацией нового устройства для виртуальной реальности.

Источник: Valve Corporation

По многочисленным слухам, в Valve разрабатывают новую автономную VR-гарнитуру. Признаки этого энтузиасты находят в коде, патентах и документах регуляторов. Deckard — одно из предполагаемых кодовых названий нового устройства.

реклама

Что касается обновления SteamVR 2.0, в нём реализован новый пользовательский интерфейс с большинством возможностей Steam и Steam Deck, появилась обновлённая клавиатура с поддержкой новых языков, смайлов и тем, интеграция Steam Chat и голосового чата, улучшенный магазин с приоритетом на VR проекты. В ближайшие недели и месяцы Valve обещает ещё больше новостей.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Чтобы опробовать новый пользовательский интерфейс, необходимо перейти на бета-версию SteamVR и клиента Steam.

#valve #виртуальная реальность #steamvr
Источник: theverge.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Assassin’s Creed Nexus VR выйдет в ноябре 2023 года - новый трейлер
Обзор VR-шлема Pimax Crystal
Появились строчки кода указывающие, что Valve тайно создает автономную VR-гарнитуру
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Сети появились кадры поражения ж/д эшелона ВСУ ракетой РСЗО «Торнадо-С»
13
Запасов зенитных ракет не хватает, и "Ланцеты" превратились в коршунов, склевывающих технику ВСУ
8
Власти Молдавии: Если Газпром готов простить долги за газ, то мы обещаем не подавать в суд
54
Работы над гиперзвуковой ракетой "Змеевик", способной утопить авианосец - заморожены
22
Стратегические мосты в Украине подверглись ударам новыми УМПК ФАБ-1500
12
К работе на российских стройках привлекут северных корейцев и заключенных
21
Google Cloud сделал данные блокчейна Bitcoin доступными через BigQuery
1
Российские хостинги начнут идентифицировать клиентов по паспорту или через «Госуслуги» уже с 1 декабря
+
Джонсон: Комплексам ATACMS нужно лишь добраться до передовой, чтобы быть взорванными дронами РФ
2
PhonePe запускает Indus AppStore в Индии
+
В Cyberpunk 2077 найдены особенности не попавшие в официальный список изменений патча 2.0
2
Кадры мощнейшего взрыва ракеты РСЗО «Торнадо-С» рядом со скоплением техники ВСУ попали в Сеть
6
Финские строительные компании банкротятся из-за санкционной войны и потери торговли с Россией
2
В РФ достали из архивов чертежи крылатой сверхзвуковой ракеты «Рельеф» которая лучше Калибра
2
Китайские специалисты начали предлагать услугу по разгону Asic-устройств для Kaspa
1
В Сети появились кадры уничтожения ещё одного МиГ-29 ВС ВСУ на аэродроме Долгинцево с помощью дрона-камикадзе
+
Экс-офицер КМП США Риттер: НАТО помогла ВСУ ударить по штабу Черноморского флота
7
В Эстонии начался флешмоб, автомобилисты приклеивают на стекло машин надпись — «Я — русский»
20
Вышел второй сезон популярного турецкого сериала «Зимородок»
1
Аналитики CryptoRank изучили рынок криптовалют 24 сентября
+

Популярные статьи

Минобороны Индии одобрило приобретение у РФ 12 истребителей Су-30МКИ
19
Business Insider назвал четыре самых смертоносных вида оружия ВС РФ в Украине
9
ТОП-16 мифов о мониторах
30
Интересные факты о съёмках сериала Теория большого взрыва
11
Бюджетные видеокарты Afox GTX 1050: скупой платит дважды
17
Первые впечатления от Witchfire
4
Какой была жизнь народных любимчиков из «Ван-Пис»
+
Итоги гоночного уик-энда 23-24 сентября
2
На Peacock вышел первый эпизод трехсерийного спин-оффа «Джона Уика»
+
Почему Киев поддерживает только Баку в событиях в Нагорном Карабахе
1

Сейчас обсуждают

ypucm
10:11
Иждивенцы в Беларуси - это алкаши? 🤣 Батенька, зачем вы пишите чушь, если не знаете?
В Беларуси запретили физлицам приобретать и использовать дроны и беспилотники
Alex TOPMAN
10:09
Про цветовой охват - бред. Контент такой не появится, если его не где показывать. Поэтому "сначала извольте мониторы". По другому не будет.
ТОП-16 мифов о мониторах
Иван Горыныч
10:08
Что-то тебя понесло, иди отстраивай штаб КЧФ, того как именно Путин и сдал Хохлам Крым и Севастополь, почему там и сегодня нет ни одной российской госмонополии типа РЖД Газпром Сбер Почта России Росне...
Председатель Госдумы РФ назвал два варианта исхода конфликта на Украине
ypucm
10:08
Мнение вшивой собаки не интересно.
США намерены перенести разведывательные технологии с самолетов на космические аппараты
Roditch
10:08
Автоконцерны переходящие на электротягу, нужно обязать решать вопрос с утилизацией литиевых аккумуляторов. А то будет как с пластиком, когда ответственность полностью пытаются переложить на потребител...
Nokia объявила, что откроет в Дубае инновационную лабораторию для продвижения технологий ИИ
devchidable
10:08
Подключение и автономность указано, вес обозначен как в тексте, так и на скрине. В чем такие вопросы, если чтение закачиваеться на втором или тртьем абзаце? Фактолог, кхх.
Обзор VR-шлема Pimax Crystal
Иван Горыныч
10:06
и тем не менее не хило отрабатывает, потому как 85% территории Украины и сегодня контролирует ВСY.😂😂😂🤣😂🤣
Председатель Госдумы РФ назвал два варианта исхода конфликта на Украине
Чaтo-Б0t
10:05
Главная цель Буданова, это тестирование и отладка недоИИ.
Буданов раскрыл главные цели украинских БПЛА
Snooper
10:04
Зачем? Ножи используются в 99% случаев для взаимовыпила теми самыми иждивенцами (алкашами).
В Беларуси запретили физлицам приобретать и использовать дроны и беспилотники
Иван Горыныч
10:03
Командовать ЧФ назначена икона Ушакова
В ВСУ объяснили, почему не могут сбить российские ракеты «Оникс»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем