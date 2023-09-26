Это происходит по мере распространения слухов о подготовке новой автономной VR гарнитуры.

Valve объявила о выпуске бета-версии SteamVR 2.0, назвав это событие важным шагом на пути к переносу всех новых возможностей платформы Steam в виртуальную реальность. Как отмечают журналисты The Verge, компания уже на протяжении долгого времени непрерывно работает над созданием полноценной VR экосистемы с играми, программным и аппаратным обеспечением, но, похоже, разработка портативного игрового ПК Steam Deck внесла коррективы в планы компании по данному направлению. Сейчас, когда запуск Deck уже позади и многие проблемы решены, компания снова набирает обороты в области VR, возможно, это связано со скорой презентацией нового устройства для виртуальной реальности.

По многочисленным слухам, в Valve разрабатывают новую автономную VR-гарнитуру. Признаки этого энтузиасты находят в коде, патентах и документах регуляторов. Deckard — одно из предполагаемых кодовых названий нового устройства.

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Что касается обновления SteamVR 2.0, в нём реализован новый пользовательский интерфейс с большинством возможностей Steam и Steam Deck, появилась обновлённая клавиатура с поддержкой новых языков, смайлов и тем, интеграция Steam Chat и голосового чата, улучшенный магазин с приоритетом на VR проекты. В ближайшие недели и месяцы Valve обещает ещё больше новостей.

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Чтобы опробовать новый пользовательский интерфейс, необходимо перейти на бета-версию SteamVR и клиента Steam.