Также Firefox 118 получил улучшения конфиденциальности и поддержку новых математических функций CSS.

Веб-браузер Mozilla Firefox 118 теперь доступен для загрузки перед официальным выпуском завтра, 26 сентября, загрузить новую версию можно с официального сервера Mozilla, сообщает 9To5Linux. В Firefox 118 наконец-то включили встроенный перевод для веб-сайтов, который выполняется локально с использованием машинного обучения. Содержимое не передаётся на сторонние серверы для перевода, инструмент оптимизирован для работы на потребительском оборудовании.

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В числе других изменений, переход на библиотеку FDLIBM для веб-аудио во всех поддерживаемых системах, чтобы улучшить конфиденциальность благодаря защите от «отпечатков», использование только системных шрифтов и шрифтов языкового пакета в приватном просмотре, что также сделает отпечаток менее информативным. Веб-разработчики получаю в Firefox 118 поддержку десяти новых математических функций CSS, включая round, mod, rem, pow, sqrt, hypot, log, exp, abs и Sign, а OpaqueResponseBlocking теперь включён по умолчанию.

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Mozilla официально анонсирует Firefox 118 завтра, станет доступно автоматическое обновление.