От пользователей каких-либо действий не требуется.

Mozilla проведёт небольшой ребрендинг, переименовав аккаунты Firefox в аккаунты Mozilla, сообщает gHacks. Данное решение принято, поскольку учётные записи в настоящее время используются не только для веб-браузера, но и других сервисов, которые организация создала или приобрела со временем — не все они выпускаются под брендом Firefox. Новое название лучше отражает широкий спектр продуктов и услуг, повысит узнаваемость компании.

Владельцам учётной записи Firefox не нужно ничего делать, переход на аккаунты Mozilla автоматизирован и затрагивает только имя и брэндинг. Для входа в учётную запись нужно будет использовать те же адрес электронной почты и пароль, либо прежние методы авторизации с помощью учётных данных сторонних сервисов, все сохранённые пользователем данные останутся в профиле. Неизменным остаётся и домен account.firefox.com, письма, связанные с сервисом, продолжат приходить с адреса account@firefox.com.

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Изменения запанированы на 1 ноября 2023 года.