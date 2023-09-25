В 2018 году компания уже представила демонстрацию виртуального мира, который полностью рендерился нейросетью.

Vishal Bansal, Unsplash

Технологии масштабирования для игр быстро прогрессируют, если в 2019 году NVIDIA представила только первую версию DLSS, качество которой вызывало споры, то на сегодняшний день DLSS 3 уже не только высококлассно масштабирует изображение, но и может генерировать промежуточные кадры на новых видеокартах GeForce RTX 40 серии, а DLSS 3.5 значительно повышает качество трассировки лучей при масштабировании.

Индустрия игровой графики входит во всю большую зависимость от реконструкции и рендеринга изображения с помощью искусственного интеллекта (ИИ), объяснил вице-президент NVIDIA по исследованиям в области прикладного глубокого обучения Брайан Катандзаро (Bryan Catanzaro) в рамках онлайн круглого стола, организованного Digital Foundry. Катандзаро полагает, что в будущих выпусках DLSS, возможно, к 10 версии, нейросети смогут позаботиться обо всех аспектах рендеринга, передаёт Wccftech.

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Специалист напомнил, что в 2018 году NVIDIA на конференции NeurIPS представила демонстрацию виртуального мира, который полностью рендерился нейросетью, получавшей данные о расположении объектов из игрового движка. Такой подход может получить дальнейшее развитие.

«В дальнейшем мы будем всё чаще использовать генеративный ИИ в графических процессах. Причина этого, та же, что и для других случаев применения ИИ: мы можем выполнять гораздо более сложные задачи, анализируя огромные массивы данных, чем при ручном выстраивании алгоритмов снизу-вверх … Я думаю, что мы добьёмся большей реалистичности, а также, надеюсь, удешевим создание потрясающих миров в AAA проектах за счёт более широкого применения нейронного рендеринга … Я действительно думаю, что, скажем, DLSS 10 в далёком будущем станет полностью нейронной системой рендеринга, которая будет взаимодействовать с игровым движком различными способами, и благодаря этому она станет более реалистичной и красивой», — сказал Катандзаро.

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Как отмечают в Wccftech, NVIDIA продолжает работать над различными новыми нейронными технологиями, которые в будущих выпусках DLSS могут постепенно заменять или дополнять некоторые из составляющих процесса рендеринга. Если практика покажет, что это правильное направление, NVIDIA, возможно, придётся значительно увеличить количество тензорных ядер в своих графических процессорах.