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Moleculo
Запланированное на 26 сентября обновление Windows 11 относится к версии 22H2, а 23H2 выйдет позже
Microsoft внесла больше ясности в график предстоящих обновлений.

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Sunrise King, Unsplash

В четверг Microsoft анонсировала очередное значимое обновление для операционной системы Windows 11 с генеративным ИИ помощником Copilot, доработками и нововведениями для встроенного файлового менеджера «Проводник», панели задач и многого другого. Можно было предположить, что обновление станет для Windows 11 полугодовым 23H2, однако это не так.

Как сообщает Neowin, в Microsoft объяснили, что анонсированное обновление будет выпущено для Windows 11 22H2: «Copilot для Windows начнёт распространяться с 26 сентября 2023 года в виде опционального обновления для Windows версии 22H2, не связанного с безопасностью, и будет находиться под постоянным наблюдением специалистов для дальнейшего внедрения новых возможностей. Позже он будет включён в Windows 11 версии 23H2, ежегодное обновление возможностей Window 11, которое будет выпущено в IV квартале этого календарного года», — приводит цитату Neowin.

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Как становится понятно из заявления, Windows 11 23H2 выпустят позже, а обновление 26 сентября, вероятно, можно рассматривать как очередное промежуточное обновление Moment. Точная дата выхода 23H2 на данный момент неизвестна, по ряду предположений, это обновление могут выпустить в октябре или ноябре.

#microsoft #windows 11 #windows 11 23h2
Источник: neowin.net
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