Можно рассчитывать на дополнительные три сотни мегагерц.

Обновлённые материнские платы из серии Z790 MAX от MSI получили совершенно новую опцию в BIOS под названием P-Core Beyond 6GHz+, которая позволяет одним нажатием повысить частоту P-ядер будущих процессоров Intel Core 14-го поколения вплоть до 6,3 ГГц. О новых возможностях рассказал известный в Twitter (заблокирован в РФ) инсайдер chi11eddog (@g01d3nm4ng0), сообщает Wccftech.

Инсайдер опубликовал снимок, который показывает настройки P-Core Beyond 6GHz+ в BIOS материнской платы MSI MEG Z790 ACE. Используемый процессор не упоминается, возможно, это новый флагман Intel Core i9-14900K с пиковой частотой P-ядер «из коробки» 6 ГГц. На материнской плате также использовалась память DDR5-8000, что показывает возможности контроллера памяти новых процессоров и материнских плат серии MAX по поддержке высокоскоростной памяти.

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P-Core Beyond 6GHz+ по умолчанию отключена, при включении пользователь сможет выбрать один из нескольких уровней повышения частоты для одного и всех P-ядер. Снимок демонстрирует наличие шести уровней с разной частотой. Как считают в Wccftech, механизм работы P-Core Beyond 6GHz+ заключается в автоматическом применении определённых настроек для процессора и материнской платы, в частности, по работе подсистемы питания.