В Valve по-прежнему ставят стабильность аппаратной конфигурации и автономность на первое место, а обновлять консоль будут только, когда производительность новых компонентов значительно вырастет.

Petar Vukobrat, Unsplash

В прошлом году Valve выпустила портативный игровой компьютер Steam Deck. На момент выхода кастомный APU устройства от AMD казался довольно производительным, четыре ядра AMD Zen2 с поддержкой SMT, интегрированная графика RDNA2 в паре с LPDDR5 оперативной памятью. Но прогресс идёт семимильными шагами и сейчас компания AMD выпускает гораздо более продвинутые APU на базе архитектур Zen4 и RDNA3, которые становятся основой новых компактных игровых устройств от различных производителей.

В этих реалиях многих интересует, когда ждать новой версии Steam Deck. Ранее представители Valve отмечали, что не стоит ожидать обновления в ближайшие годы, судя по всему, за последнее время по этому вопросу ничего не изменилось. В беседе с The Verge представитель Valve и разработчик Steam Deck Пьер-Лу Гриффе (Pierre-Loup Griffais) объяснил, что Valve хочет поддерживать фиксированную целевую производительность для разработчиков, а не гоняться за дополнительными обновлениями оборудования, передаёт PCGamer.

реклама

Также специалист подчеркнул, что в компании не хотят повышать производительность ценой автономности. Изменений стоит ожидать только тогда, когда произойдёт значительный скачок в производительности аппаратного обеспечения: «Я не ожидаю, что такой скачок станет возможным в ближайшие пару лет, но мы по-прежнему внимательно следим за инновациями в архитектуре и производственных процессах», — сказал Гриффе.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Подход Valve имеет свои достоинства и недостатки, отмечают специалисты. Разработчикам действительно проще работать с долговременной платформой, зная, что усилия по оптимизации не будут напрасны, но Steam Deck уже тяжело в современных играх и, очевидно, в ближайшие годы лучше не станет. Возможно, придётся забыть о новых технически сложных проектах, с другой стороны, вряд ли подобные игры являются целевыми для портативного устройства.