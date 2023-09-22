Intel будет догонять AMD по объёму кэш-памяти.

Ожидается, что Intel выпустит 14 декабря серверные процессоры Xeon Emerald Rapids 5-го поколения, одним из их преимуществ по сравнению с существующей линейкой процессоров Sapphire Rapids станет до трёх раз больший объём кэша. Спецификации инженерного образца одной из новинок, Xeon Platinum 8580, были опубликованы блогером и коллекционером экзотического оборудования @yuuki_ans в Twitter (заблокирован в РФ), сообщает Wccftech.

Intel Xeon Platinum 8580 будет иметь 60 ядер P-ядер и 120 потоков, ядра основаны на архитектуре Raptor Cove. Этот процессор представляет собой двухкристальную конструкцию с 30 ядрами на каждом кристалле, каждое ядро имеет 2 МБ кэш-памяти 2-го уровня, 120 МБ L2 в общей совокупности, также процессор оснащён 300 МБ кэш-памяти 3-го уровня, в сумме общий объем кэша составляет 420 МБ — в 2,6 раза больше, чем в Sapphire Rapids. Хотя это по-прежнему меньше 480 МБ кэша 3-го уровня у процессоров AMD Genoa и, тем более, 1,5 ГБ кэша Genoa-X, специалисты считают Emerald Rapids хорошим стартом для Intel, а в будущем у компании появится собственная технология 3D стекирования кэш-памяти, что было подтверждено недавно.

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Образец Intel Xeon Platinum 8580 работал на тактовой частоте 2,0 ГГц в двухпроцессорной конфигурации. Материнская плата являлась частью существующей платформы Eagle Stream, поскольку Sapphire Rapids и Emerald Rapids совместимы с сокетом LGA 4677 и поддерживают 16-канальную память DDR5.