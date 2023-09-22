Но в многоядерной производительности 14900KF уступил 13900KS.

Вопреки ряду инсайдов, Intel не представила настольные процессоры Core 14-го поколения на мероприятии Innovation 2023, но, как утверждает VideoCardz, планы выпустить в октябре первые модели с разблокированным множителем всё ещё актуальны. Накануне флагман нового поколения, 24-ядерный Core i9-14900KF, снова отметился в Сети, на этот раз в базе данных бенчмарка PassMark. За счёт повышения частоты до 6,0 ГГц прямо «из коробки» новинка ожидаемо опередила 13900K и KS текущего поколения, заняв первое место в рейтинге однопоточной производительности с результатом 4939 баллов. Стоит отметить, что 13900KS тоже достигает в пике 6,0 ГГц, но результат 14900KF лучше на 3,5%, при этом тестовая система использовала далеко не самую быструю память DDR5-5600.

Что касается многоядерной производительности, Core i9-14900KF немного отстаёт от 13900KS, демонстрируя производительность, близкую к 13900K. Это можно объяснять меньшим в сравнении с 13900KS базовым тепловым пакетом, 125 Вт против 150 Вт. В общем зачёте многопоточного рейтинга лидерами являются 16-ядерные процессоры AMD Ryzen 9.

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По информации VideoCardz, за рубежом продажи разблокированных моделей 14-го поколения начнутся 17 октября, а в январе Intel якобы представит модели без индекса K. Серия станет последней для платформы LGA-1700, в следующем году должен ожидается новая платформа LGA 1851.