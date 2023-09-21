Недостаток новинки AMD, более высокое энергопотребление, можно исправить.

Обзоры AMD Radeon RX 7800 XT показали, что видеокарта в среднем быстрее главного конкурента NVIDIA GeForce RTX 4070 в играх без трассировки лучей, с трассировкой медленнее, но стоит дешевле. Однако отставание в трассировке лучей было не единственным недостатком RX 7800 XT, карта потребляла больше энергии. Однако выясняется, что последний недостаток можно исправить, огранив мощность и сделав андервольтинг.

Ресурс VideoCardz обратил внимание на тестирование GIGABYTE Radeon RX 7800 XT Gaming OC от YouTube канала Techtesters, где затратам на электроэнергию уделяют внимание. Ограничив мощность видеокарты на отметке 90% и подкорректировав напряжение в среднем удалось снизить энергопотребление модели Gaming OC примерно на 30%, до 202 Вт. Относительно эталонной RX 7800 XT выигрыш составил около 20%.

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Ожидаемо, производительность снизилась, но в выбранном Techtesters наборе игр Radeon RX 7800 XT осталась конкурентоспособна. Если Gaming OC «из коробки» в среднем была на 10% быстрее эталонной GeForce RTX 4070 FE, то с андервольтингом ситуация ближе к паритету, RX 7800 XT быстрее на 1%.

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