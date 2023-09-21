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Moleculo
С андервольтингом и потреблением около 200 Вт RX 7800 XT всё ещё остаётся конкурентом RTX 4070
Недостаток новинки AMD, более высокое энергопотребление, можно исправить.

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Источник: AMD / Wccftech

Обзоры AMD Radeon RX 7800 XT показали, что видеокарта в среднем быстрее главного конкурента NVIDIA GeForce RTX 4070 в играх без трассировки лучей, с трассировкой медленнее, но стоит дешевле. Однако отставание в трассировке лучей было не единственным недостатком RX 7800 XT, карта потребляла больше энергии. Однако выясняется, что последний недостаток можно исправить, огранив мощность и сделав андервольтинг.

Источник: Techtesters, YouTube

Ресурс VideoCardz обратил внимание на тестирование GIGABYTE Radeon RX 7800 XT Gaming OC от YouTube канала Techtesters, где затратам на электроэнергию уделяют внимание. Ограничив мощность видеокарты на отметке 90% и подкорректировав напряжение в среднем удалось снизить энергопотребление модели Gaming OC примерно на 30%, до 202 Вт. Относительно эталонной RX 7800 XT выигрыш составил около 20%.

Источник: Techtesters, YouTube

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Ожидаемо, производительность снизилась, но в выбранном Techtesters наборе игр Radeon RX 7800 XT осталась конкурентоспособна. Если Gaming OC «из коробки» в среднем была на 10% быстрее эталонной GeForce RTX 4070 FE, то с андервольтингом ситуация ближе к паритету, RX 7800 XT быстрее на 1%.

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#amd #nvidia
Источник: videocardz.com
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