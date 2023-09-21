Видеокарта получила чёрно-зелёную расцветку.

Компания MSI готовит новую лимитированную серию видеокарт, которую представят на следующей неделе, сообщает Wccftech, первой видеокартой в серии станет GeForce RTX 4060 NV Edition. На сайте компании появилась промо-страница новой серии, старт которой запланирован на следующий понедельник, 25 сентября. Все видеокарты серии будут выпускать ограниченным тиражом и продавать только через избранных партнёров.

Судя по всему, название NV Edition отсылает нас к компании NVIDIA, хотя это нигде не подтверждается. На рендерах видно, что видеокарта получила чёрно-зелёную расцветку, соответствующую теме NVIDIA GeForce, а также яркую подсветку на кожухе радиатора. Конструкция системы охлаждения GeForce RTX 4060 NV Edition включает два вентилятора, карта занимает примерно два слота расширения, похоже, что это модификация варианта Gaming X.

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На изображении можно заметить информацию, о том, что GeForce RTX 4060 NV Edition выпустят тиражом 6000 единиц. Неизвестно, будут ли другие модели поставляться в аналогичных количествах, также нет информации о ценах и региональной доступности.