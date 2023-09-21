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Moleculo
В Free версии OCCT 12.1 появился динамический тест видеокарты и новые опции для тестов процессоров
Динамическое стресс-тестирование видеокарт 3D Adaptive позволит задать сценарии с плавным повышением нагрузки или резким переключением между состояниями.

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Бесплатный для личного использования (Free) вариант популярной комплексной утилиты для тестирования стабильности компонентов ПК под названием OCCT обновился до версии 12.1 и теперь предлагает пользователям новое динамическое стресс-тестирование видеокарт 3D Adaptive, сообщает VideoCardz.

Раздел OCCT 12.1 с настройкой адаптивного тестирования видеокарты.

Как отмечают специалисты, тест основан на Unreal Engine и работает в фоновом режиме, после первоначальной настройки режима тестирования пользователю остаётся лишь пристально следить за показателями, которые выводятся в окне программы в реальном времени. Первоначальная настройка теста включает выбор режима и таких переменных, как начальный и конечный уровень нагрузки, шаги и интервалы изменения нагрузки. Доступны режимы постоянной нагрузки (Steady) с четырьмя профилями, динамический тест с постепенным повышением нагрузки (Variable), динамический тест со скачкообразным переключением нагрузки между двумя состояниями (Switch). Тест позволяет понять, как видеокарта откликается на сложные задачи рендеринга с учётом переменной составляющей, например, отслеживать колебания частот.

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Кроме этого, в OCCT 12.1 (Free) реализованы дополнительные возможности тестирования процессора и памяти, включая тестирование кэш-памяти, задержки и пропускной способности памяти. Обновился циклический тест ядер процессора, который теперь позволяет настраивать количество потоков на ядро, выбирать активные и неактивные ядра, а также настраивать другие параметры. В бизнес версии OCCT Enterprise появился новый OpenCL тест, ориентированный на графические решения для центров обработки данных. Об этих и других изменениях можно узнать на официальном сайте OCCT.

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#occt #тестирование стабильности
Источник: videocardz.com
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