Появились первые предположения по характеристикам консоли.

Lucas Santos, Unsplash

В Сети всё чаще обсуждают портативную игровую консоль следующего поколения от Nintendo, официально о ней ничего неизвестно, но якобы на прошедшей выставке Gamescom 2023 был организован закрытый показ Switch 2 и консоль снова будет использовать компоненты NVIDIA. Энтузиасты и инсайдеры подключились к обсуждению и пытаются предсказать характеристики устройства, так на днях в репозиториях GitHub было замечено упоминание чипа NVIDIA Tegra T239, который и может стать основой Switch 2. Рядом с T239 в документации стоит T234 (кодовое имя Orin), считается, что T239 является его модификацией и производится по одному из улучшенных 8-нм техпроцессов Samsung, сообщает Wccftech со ссылкой на ряд блогеров и инсайдеров. Накануне Twitter (заблокирован в РФ) блоггером @KittyYYuko были названы некоторые из основных предполагаемых характеристик T239.

По представленной информации, NVIDIA Tegra T239 может включать восемь процессорных ядер на базе архитектуры Arm Cortex-A78 или её подварианта, T234 был 12-ядерным, ядра использовали архитектуру Cortex-A78AE. Интегрированная графика T239 якобы предложит 1280 CUDA-ядер на базе архитектуры Ampere. Определённости в количестве и соотношении остальных исполнительных блоков графического процессора пока нет.

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Для сравнения, мобильные видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3050 предлагают от 2304 до 2560 CUDA ядер в зависимости от модификации, RTX 2050 предлагает 2048 CUDA. Судя по информации в базе данных TechPowerUp, 1280 CUDA получили профессиональные решения NVIDIA A2 и A16. Все перечисленные модели основаны на графическом процессоре GA107.

По слухам, Nintendo Switch 2 способна запускать игры в разрешении 4K при частоте кадров 60 FPS, есть полная поддержка трассировки лучей и DLSS, а за кулисами Gamescom 2023 на устройстве якобы даже удалось запустить технодемо Unreal Engine 5 Matrix Awakens.