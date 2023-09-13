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Silicon Motion ожидает первые твердотельные накопители PCIe Gen 5 для ноутбуков в конце 2024 года
Существующие решения потребляют слишком много энергии и выделяют слишком много тепла.

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Michael Dziedzic, Unsplash

Ассортимент твердотельных накопителей PCIe Gen 5 для настольных ПК становится всё шире, но когда ожидать экспансию нового поколения SSD в сегменте ноутбуков и портативных компьютеров? Менеджер по планированию продукции Silicon Motion Лю Яорен (Liu Yaoren) ожидает, что в этом сегменте широкое внедрение PCIe Gen 5 накопителей начнётся к концу 2024 года с появлением контроллеров, требующих меньше энергии, сообщает Tom’s Hardware со ссылкой на ITHome, существующие решения потребляют слишком много энергии и выделяют слишком много тепла.

Silicon Motion разрабатывает контроллер SM2508, заявленная мощность которого составляет 3,5 Вт при скорости чтения и записи до 14 ГБ/с — это гораздо меньше 5 Вт, заявленных для конкурирующего Phison E26, широко используемого в накопителях для настольных ПК. SM2508 использует 6-нм техпроцесс TSMC, имеет встроенный двухъядерный процессор с ядрами Cortex R8, поддерживает технологию симметричной многопроцессорной обработки SMP и 8-канальную конфигурацию на чипах NAND со скоростью до 3600 МТ/с.

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Ноутбуки с поддержкой PCIe Gen 5 были впервые замечены на выставке CES 2023, однако твердотельные накопители для них ещё не готовы, а такие контроллеры, как SM2508, по-видимому, все ещё находятся в разработке. На данный момент единственный накопитель, с контроллером SM2508 анонсирован компанией ADATA.

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#ssd #твердотельные накопители #pcie gen 5
Источник: tomshardware.com
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