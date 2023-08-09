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У Silicon Motion готов контроллер с низким энергопотреблением для PCIe Gen 5 накопителей
Требует примерно 3,5 Вт – это более чем в 2,5 раза меньше, чем у одного из текущих решений.

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Michael Dziedzic, Unsplash

Первые твердотельные накопители PCIe Gen 5 отличаются горячим нравом, требуя дополнительного охлаждения. Одни производители устанавливают на свои решения довольно массивные радиаторы, другие стараются сделать охлаждение компактнее, добавляя вентилятор, третьи используют и то, и другое. Очевидно, что если в настольных системах с этим можно мириться в угоду большей производительности, то в мобильных с высоким тепловыделением и энергопотреблением новых моделей бороться сложно. На выставке Computex 2023 стало известно, что проблемы решаемы и производители уже работают над новыми контроллерами и накопителями, в частности, и более доступными безбуферными моделями. Сегодня выяснилось, что компания Silicon Motion демонстрирует на выставке FMS 2023 прототипы быстых накопителей на контроллере SM2508 с энергопотреблением 3,5 Вт, сообщает AnandTech.

Источник: Silicon Motion

Компания не уточнила, какому уровню нагрузки соответствует озвученная величина энергопотребления, по предположениям, это среднее значение. В таком случае контроллер Silicon Motion SM2508 требует более чем в 2,8 раз меньше энергии, по сравнению с хорошо известным флагманским PS5026-E26 от Phison, который в среднем потребляет 10 Вт под нагрузкой. Контроллер SM2508 имеет восемь каналов NAND, каждый из которых поддерживает скорость до 3600 МТ/с – это позволит создавать накопители со скоростью последовательных операций до 14 ГБ/с, а на операциях случайного чтения и записи подобные накопители обеспечат до 2,5 млн IOPS.

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Впустить потребительские PCIe Gen 5 решения Silicon Motion планирует в конце 2023 начале 2024 года.

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#ssd #твердотельные накопители #silicon motion #pcie gen 5
Источник: anandtech.com
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