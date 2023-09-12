Компьютеры и аксессуары на базе контроллеров Thunderbolt 5 от Intel ожидаются в продаже с 2024 года.

Intel продолжает следовать идее создания одного порта и кабеля USB-C, подходящего для всего, анонсируя сегодня Thunderbolt 5 с демонстрацией прототипов ноутбука и док-станции, использующих этот новый интерфейс. Относительно Thunderbolt 4 новое поколение удваивает общую пропускную способность до 80 гигабит в секунду (Гбит/с) в двух направлениях, а благодаря технологии Bandwidth Boost в асинхронном режиме скорость может увеличиваться до внушительных 120 Гбит/с. Значительное повышение пропускной способности, в частности, произошло благодаря трёхуровневой технологии модуляции PAM-3. Это должно удовлетворить даже требовательных создателей контента и геймеров: заявлена поддержка двух 6K дисплеев, в будущем с помощью Thunderbolt 5 можно будет подключить несколько 8K дисплеев, для геймеров возможна конфигурация из трёх мониторов 4K с частотой 144 Гц или одного монитора 540 Гц.

Среди других преимуществ в AnandTech и The Verge отмечают удвоившуюся пропускную способность сети Thunderbolt, в полнодуплексном режиме с 10 Гбит/с до 20 Гбит/с, поддержку быстрых внешних твердотельных накопителей и видеокарт с каналами PCIe Gen4 x4. Созданное на базе отраслевых стандартов, таких как USB4 V2, DisplayPort 2.1 и PCI Express Gen 4, новое поколение будет широко совместимо с предыдущими версиями Thunderbolt и USB.

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Компьютеры и аксессуары на базе контроллеров Thunderbolt 5 от Intel ожидаются в продаже с 2024 года.