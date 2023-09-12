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Обновлённый Cyberpunk 2077 нагрузит 8-ядерники под 90% — разработчики советуют проверить охлаждение
«…Мы задействуем всё, что у вас есть…»

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Toni Tan, Unsplash

Cyberpunk 2077 вскорости получит обновление до версии 2.0 и новое дополнение Phantom Liberty, похоже, игру ждут серьёзные технические изменения, настолько, что один из разработчиков рекомендует заранее проверить возможности системы охлаждения процессора, убедившись в стабильной работе системы. Как сообщает Wccftech, ведущий программист сцен в CD Projekt Red Филип Пьершчиньский (Filip Pierściński) написал в своём Twitter (заблокирован в РФ), что после обновления игра будет нагружать 8-ядерные процессоры под 90%, поэтому и следует проверить систему охлаждения под высокой многоядерной нагрузкой, например, в Cinebench: «Перед выпуском CP2077 2.0 и PL пожалуйста убедитесь в состоянии ваших систем охлаждения ПК. Мы задействуем всё, что у вас есть, ожидается загрузка 8-ядерных ЦП на 90%. Чтобы сэкономить время, запустите Cinebench или аналогичный тест и проверьте стабильность работы ваших систем».

Отвечая на вопросы пользователей, сотрудник студии объяснил, что после обновлений игра сможет задействовать 8 ядерные и 16 поточные процессоры без каких-либо модификаций. Ранее игроки отмечали неполную загрузку многоядерных процессоров в Cyberpunk 2077, даже появилась неофициальная модификация, исправляющая этот недостаток, теперь ожидается, что с выходом нового обновления никакие моды для полноценной загрузки процессора не понадобятся.

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К слову, недавно Maxon представила новый бенчмарк Cinebench 2024, с его помощью можно тестировать не только процессоры, но и видеокарты. Используются самые современные движки рендеринга компании, нагрузка на систему многократно возросла.

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#игры #cyberpunk 2077 #cd project red
Источник: wccftech.com
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