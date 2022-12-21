Процессоры Intel Raptor Lake обладают отменным разгонным потенциалом, флагман линейки Core 13-го поколения вскорости после выпуска занял первое место в рейтинге HWBot, сместив AMD FX-8370, который оставался недосягаемым с 2014 года. Тогда оверклокеру под псевдонимом Elmor удалось разогнать Core i9-13900K до частоты практически 8813 МГц. На этом энтузиаст не остановился, установив накануне при поддержке других оверклокеров и специалиста SkatterBencher новый рекорд 9008,82 МГц.
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В этом оверклокеру помогла материнская плата ASUS ROG Maximus Z790 Apex, производитель заявляет в Twitter* @ASUS_ROG, что это уже 14 по счёту рекорд, установленный с данной платой. Охлаждался стенд жидким гелием и рекордный результат был установлен при температуре процессора около −250°C. При разгоне процессор сохранил активными 8 производительных P-ядер, технология Hyper-Threading была отключена.
AMD FX-8370, разогнанный оверклокером The Stilt до 8722,8 МГц, на данный момент занимает вторую позицию, но на подходе к нему уже подбираются другие профессионалы с Core i9-13900K, так что и на втором месте представитель семейства Vishera, скорее всего, задержится недолго. Также скоро ожидается выпуск отборных i9-13900KS с частотой до 6,0 ГГц «из коробки», возможно, они будут обладать ещё большим потенциалом.
- Источники
- HWBot
- ElmorLabs и SkatterBencher, YouTube
- VideoCardz
- * заблокирован в РФ