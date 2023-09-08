Благодаря небольшим размерам он может поместиться даже в карман.

Zotac преуспела в создании мини-ПК на базе процессоров Intel, в ассортимент компактных компьютеров компании входит большой ассортимент моделей от крошечных систем до компактных и производительных игровых сборок. Очередным дополнением этого ассортимента стал компьютер ZBOX Pro PI339 pico, который по своим размерам 115×76×27 мм сравним с современным смартфоном и легко поместится в карман.

В основе модели процессор Intel N100, решение из новой серии N, где собраны процессоры только на базе эффективных E-ядер в количестве от двух до восьми. Intel N100 представляет собой 4-ядерный процессор с максимальной частотой 3,4 ГГц, 6 МБ кэш-памяти и базовым TDP 6 Вт. В новом мини-ПК Zotac этот процессор объединили с 4 ГБ LPDDR5/LPDDR5X памяти, что по современным меркам немного, но достаточно для простой офисной работы или использования ПК для выполнения каких-то вспомогательных задач. Добавить больше оперативной памяти, к сожалению, нельзя, отмечает TechPowerUp.

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Для установки накопителей есть один слот M.2, совместимый с дисками PCIe 3.0 x4 NVMe или SATA формата вплоть до 2280. ZBOX Pro PI339 pico имеет пару портов HDMI 2.1 с ограничением вывода 4K при частоте 60 Гц, два порта USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с) Type-A, гигабитный порт Ethernet и разъём для подключения внешнего блока питания мощностью 20 Вт. Также имеется встроенная поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. О ценах пока ничего неизвестно.