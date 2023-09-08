Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Программная заплатка от уязвимости Zenbleed снизила производительность в некоторых рабочих нагрузках
Но не в играх. Опасной уязвимости подвержены процессоры AMD Zen 2.

реклама

Недавно стало известно о существовании в процессорах AMD Zen 2 уязвимости Zenbleed (CVE-2023-20593), которая открывает для злоумышленников возможность извлечения конфиденциальной информации, проходящей через процессор. Скорость извлечения достигает 30 Кбит/с на ядро, чего достаточно для логинов, паролей, ключей шифрования, атакам посредством Zenbleed подвержено всё программное обеспечение, работающее в системе, включая виртуальные машины, песочницы, контейнеры и процессы. Серверные платформы уже получили официальные прошивки от AMD для закрытия уязвимости, однако для потребительских Ryzen исправления ожидаются в период с ноября по декабрь. Существует программный метод для временной защиты от Zenbleed, его опробовали специалисты Tom’s Hardware, оценив влияние на производительность.

Программный подход заключается в ручном редактировании регистров посредством программного обеспечения RWEverything для низкоуровневого управления системой, потребуется изменить лишь один бит, но для этого нужно отключить некоторые механизмы защиты операционной системы Windows, таким образом повысив уязвимость системы к другим потенциальным атакам.

Примеры, когда патч снизил производительность (слева) и повысил её (справа). Источник: Tom's Hardware

реклама

Исправление практически не повлияло на игровую производительность AMD Ryzen 9 3950X и Ryzen 5 3600, при этом считается, что влияние программного исправления на производительность выше, чем прошивки. В рабочих нагрузках есть ощутимые потери, в основном снизилась производительность при кодировании: в HandBrake около 5% при работе с x265 и около 10% при работе с x264, аудиокодер LAME стал работать примерно на 2,5% медленнее, также на 16% замедлилось кодировании SVT-HEVC на Ryzen 9 3950X. Что интересно, некоторые тесты, такие как рендеринг с трассировкой лучей POV-Ray, показывают рост производительности в диапазоне 3…6%.

Последствия исправления по-разному проявляются на разных типах нагрузки, но в целом специалисты считают влияние заплатки от Zenbleed на производительность незначительным, по сравнению с влиянием от исправлений Meltdown и Spectre.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #процессоры #amd zen 2 #уязвимости
Источник: tomshardware.com
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

На торговой площадке Aliexpress курс доллара вырос выше 102 рублей
Intel показала процессор Granite Rapids с пятью чиплетами
Предполагаемая оценка Intel Core i9-14900K в Cinebench 2024 до 5% больше, чем у 13900K
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пресса на западе поднимает тему уничтожения якобы русской РЛС от ЗРК «Бук-3М»
7
Оператор украинского БПЛА попытался атаковать российский Ка-52 «Аллигатор» и выложил видео
10
Military Watch: британский Challenger 2 был уничтожен из ПТРК, а не артиллерией
11
WhatsApp перестанет работать с октября на Android смартфонах старше версии 5.0
3
Русские военкоры: На Запорожском направлении был подбит английский ОБТ Challenger 2
3
TeamGroup выпустит SSD со скоростью записи до 14 Гб/с
2
В Новосибирске участились случаи кибермошенничества через общественные Wi-Fi сети
+
Lockheed Martin отменила ключевые испытания гиперзвуковой ракеты и провалила планы Пентагона
5
RUSI: вертолёты Ка-52 и Ми-35 используют новые системы РЭБ, "нацеленные" на радары противника
1
58-ю особую бригаду ВСУ оснастили «МаксПро» с минными тралами
+
Статистика Steam: геймеры спешно избавляются от устаревших видеокарт и переходят на GeForce RTX 4000
19
Европа не смогла обеспечить энергетическую безопасность, а поставки газа из РФ уже не вернуть
1
Ген.директор EA похвалил разработки Respawn Studios и сообщил, что есть неанонсированые проекты
+
Граждане РФ стремительно колонизируют Таиланд – русские теснят местных даже в сфере эскорта
2
Intel показала процессор Intel Meteor Lake со встроенной памятью LPDDR5X
3
Google представила новый логотип Android и новые функции системы
+
Чтобы быстрее попасть на работу двое китайцев пробили экскаватором дыру в Великой Китайской стене
6
Концерн «Калашников» запускает сразу два новых цеха по производству боеприпасов
+
Байден разочарован тем, что не сможет провести переговоры с Си Цзиньпином на G20
2
Бельгия не сможет дать Украине F-16, поскольку истребители в аварийном состоянии, а снарядов нет
2

Популярные статьи

ВКС России впервые применили на Украине полуторатонную бомбу ФАБ-1500 М54
55
В Китае рассказали о четырех видах вооружения, способных остановить армию США
7
ТОП-5 худших процессоров всех времен
40
Германия, Испания, Италия и Швеция создадут танк 4-го поколения – конкурента российской Армате
9
Подборка коротких сериалов от Netflix, которые стоит просмотреть на выходных
+
Российский ПТРК "Корнет" уничтожает все известные типы западных танков
1
Молчание железяк - сводный тест шести пассивных кулеров
17
Обзор телевизора Hisense U7HQ55
12
После майнинга видеокарты становятся только лучше, но это не точно
13
Эпидемия телефонных мошенников и спама захлестнула Россию, 3 главных правила при звонке мошенников
43

Сейчас обсуждают

Bratken
14:18
В стиме 23300 тенге в Казахстане. В рублях 5500, плюс-минус. Если переводить из долларов, то в валюте стоимость на 30%+ выше, получается.
Epic Games Store определил цену Mortal Kombat 1 для российских геймеров – за игру просят 99 999р
Umid Xaydarov
14:15
я уже неделю не пью. 10 числа планирую намэкатся. или 13 числа как раз на пеню. пооскорбляю тут вас всех, пока пиво пить буду. буду писать что в россии жить плохо и мы абкакались с луна-25
Подтверждаю слухи о накрутках онлайна Starfield в Steam
Negue
14:14
Пол-миллиона евро вот эта вот хрень?! По моему кто-то ..издит
Бойцы РФ затрофеили чешский дрон Primoco One – аппарат стоимостью 57 млн руб уже на инженерном столе
Apsheronsky tchai
14:13
Это потому что ты используешь слабое зелье здоровья. Полторашка Майкопского – это мало. Рекомендую 2*0.7 Розового Массандровского портвейна, отлично бустит, можно при желании даже в Дум Этернал без то...
Подтверждаю слухи о накрутках онлайна Starfield в Steam
Lubitel 32
14:07
Если бы не зашкварно низкий уровень производительности сказал бы что норм. Но что то не выходит похвалить. За цену ноутбука на i5 будут толкать эту волшебную шкатулку на i3 10/11gen позапрошлого пок...
Обзор и тестирование мини-ПК HIPER Expertbox D20
Dante1980
14:05
Автор ни слова не сказал про игру, он ее не обсуждал... так что у автора нет никаких мыслей по этому поводу. Он обсуждает факт накруток и только. Прямого обмана потребителей.
Подтверждаю слухи о накрутках онлайна Starfield в Steam
-[]-
14:02
Все надеетесь? А получается так же, как с "контрнаступом", даже в названии уже обман, но для зомбоукропов это нормально. ))
ВКС России впервые применили на Украине полуторатонную бомбу ФАБ-1500 М54
Александр Шкирин
14:01
Да не купит никто эти ваши красные видюшки... Хватит пытаться их разрекламировать
Radeon RX 7800 XT за $500 обходит более дорогую GeForce RTX 4070, а AMD кладёт NVIDIA на лопатки
swr5
14:01
"Сложно сказать, но я очень рад, что не устанавливаю дистрибутивы для проверки на реальный ПК", - это твоя главная ошибка, сейчас особо не накладно поставить дополнительный бэушный диск в ПК для решен...
GoboLinux - отвратительная реализация отличной идеи
Юрий Филатов
13:59
Это нормально. Запутанные сюжеты с нынче признаны булингом, они заставляют страдать глупых людей и мучаться вопросами выбора. Не даром же в США перестали использовать услуги сценаристов. Ибо повесточ...
Пользователи Steam массово требуют возврат средств за Starfield
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем