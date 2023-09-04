Инсайдеры предсказывали появление новой линейки осенью.

Onur Binay, Unsplash

Слухи об осеннем запуске новой линейки процессоров AMD Ryzen Threadripper 7000 ходят уже довольно долгое время, из последних находок в Сети стало известно, что компания готовит даже 96-ядерные процессоры, первый тест такой модели в Geekbench сходу побил действующий на тот момент мировой рекорд. Сегодня на сайте Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) заметили заявку компании ASRock, ко всему прочему компания зарегистрировала материнскую плату для будущей платформы под кодовым названием Storm Peak, сообщает Wccftech.

ASRock готовит плату TRX50 WS, которая, судя по названию, будет использовать сокет AMD TRX50. Стоит напомнить, что раньше AMD выпускала процессоры Ryzen Threadripper в двух категориях: рабочие станции (PRO WS) и высокопроизводительные настольные системы (HEDT). Впоследствии от HEDT вариантов отказались в пользу единой линейки WS, но инсайдеры предсказывали возвращение к этой сегментации, возможно, для наиболее широкой конкуренции с Intel, которая разделила линейку процессоров Xeon W на серии 3000 и 2000. Тем не менее, если WS процессоры уже отметились в Сети, HEDT вариантов не видно.

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В Wccftech отметили, что новое наименование ASRock TRX50 WS похоже на TRX40, которое использовалось для материнских плат, ориентированных под HEDT процессоры серии Threadripper 3000. По информации ресурса, в новой линейке Ryzen Threadripper 7000 всё-таки будет присутствовать выраженная сегментация на решения для сегментов HEDT на базе сокета LGA 4844 (SP6) и WS на базе сокета LGA 6096 (SP5), они будут отличаться количеством каналов памяти (4 или 8), линий PCIe (64 или 128) и другими возможностями.