Крупные трёхвентиляторные модели.

Несколько дней остаётся до начала продаж видеокарт AMD Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT, производители партнёры AMD представляют свои варианты новинок, в частности, несколько вариантов подготовила XFX. Как сообщает VideoCardz, компания XFX сократила ассортимент своей продукции до двух серий MERC и QICK, обе из которых входят в линейку Speedster. Визуально обе серии очень похожи, однако на самом деле MERC позиционируется, как модель более высокого класса, чем QICK, имея ряд значимых особенностей, как минимум, это чуть более крупная система охлаждения с испарительной камерой. В то время как конструкция QICK занимает 2,5 слота расширения, MERC требуется 2,75 слота, при этом обе системы охлаждения оснащены тремя вентиляторами.

На момент написания сообщается о трёх видеокартах, точные спецификации которых остаются неизвестными:

XFX Radeon RX 7800 XT QICK 319 Core Edition (RX-78TQICKF9)

XFX Radeon RX 7800 XT MERC 319 Black Edition (RX-78TMERCB9)

XFX Radeon RX 7700 XT QICK 319 Black Edition (RX-77TQICKB9)

реклама

Все карты выполнены преимущественно в чёрном цвете, только MERC выделяется серебристым бэкплейтом. Не уточняется, есть ли у карт подсветка, но, скорее всего, должны подсвечиваться логотипы сбоку. На вентиляторах и фронтальной части кожуха намёков на подсветку нет, дизайн выглядит довольно строго и сдержанно, видеокарты отлично будут смотреться в тёмных сборках.