Используются 6- и 8-ядерные процессоры с AI ускорителями.

ASRock Industrial представила серию мини-ПК 4X4 BOX 7040 на базе процессоров AMD Ryzen 7040U. Серия включает две модели с 6- и 8-ядерными процессорами Ryzen 5 7640U (4X4 BOX-7640U) и Ryzen 7 7840U (4X4 BOX-7840U). Оба процессора имеют AMD Ryzen AI — аппаратное решение для ускорения алгоритмов искусственного интеллекта. Также стоит упомянуть производительную интегрированную графику Radeon 760M и 780M соответственно, поддержку DDR5 — мини-ПК поддерживают установку пары SO-DIMM модулей со скоростью до 5600 МТ/с, максимальный общим объём оперативной памяти 64 ГБ.

При размерах 117,5×110×47,85 мм мини-ПК ASRock 4X4 BOX 7040 оснащены двумя портами USB4, одним портом USB 3.2 Gen 2 (Type-A), двумя портами USB 2.0, одним аудиоразъёмом и одним разъёмом для подключения внешнего источника питания. Компьютеры поддерживают вывод изображения на четыре дисплея 4K через два порта HDMI 1.4b и два порта USB4 с поддержкой DisplayPort 1.4a. Для подключения устройств хранения присутствует один SATA3.0 и один M.2 разъём с ключом M, в последний можно установить PCIe Gen 4 x4 накопители формата 2242, 2260 и 2280. Серия также оснащена двумя портами LAN, одним 2,5G и одним 1G с возможностью удалённого управления, модулем Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. Кроме мини-ПК компания ASRock Industrial представила материнские платы 4X4 7040 (4X4-7640U, 4X4-7840U) с аналогичными характеристиками для самостоятельной сборки мини-ПК.