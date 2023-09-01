Они стали дороже текущих аналогов.

В ближайшие месяцы на рынке ожидается следующее поколение настольных процессоров Intel Core семейства Raptor Lake-S Refresh. Процессоры совместимы с существующими платами LGA 1700 на базе чипсетов 600- и 700-серии при наличии обновлённого BIOS, однако производители плат выпустят новые, улучшенные модели. В частности, компания MSI готовит модификации MAX с улучшениями в подсистеме питания, охлаждения и новыми возможностями, такими как поддержка Wi-Fi 7. Сколько это будет стоить? Похоже, не дёшево. Twitter (заблокирован в РФ) инсайдер @g01d3nm4ng0 назвал предполагаемые цены будущих новинок, сообщает Wccftech.

Новейший флагман MSI MEG Z790 GODLIKE MAX, который и так никогда не был дешёвым, по данным инсайдера будет стоить 1299 долларов США. Для сравнения, это дороже видеокарты GeForce RTX 4080 от NVIDIA, не говоря уже о том, что за такую сумму можно собрать полноценный игровой ПК средне-высокого уровня. Новая GODLIKE на 100 долларов дороже текущей версии. Для MEG Z790 ACE MAX инсайдер называет ценник 699 долларов США, что на 90 долларов США дороже текущей модели, а MPG Z790 Carbon MAX WIFI может стоить 499 долларов, на 20 долларов дороже текущей. Остальная часть списка включает модели MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI за 399 долларов, MAG Z790 Tomahawk MAX WIFI за 329 долларов и PRO Z790-A MAX WIFI за 279 долларов.

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По подсчётам ресурса Wccftech, новые платы будут дороже от 4 до 17%, причём увеличение цены не происходит по мере движения от начального класса к премиум решениям, так больше всего подорожала как раз-таки Pro Z790-A MAX, а меньше всего MPG Z790 CARBON MAX классом выше.