Это якобы инженерный образец монолитной версии, а ещё инсайдеры предсказывают появление чиплетной с куда более производительной графикой.

Инсайдеры делают довольно интересные прогнозы относительно следующего поколения APU AMD Ryzen 8000. По слухам, нас ожидают монолитная и чиплетная конфигурации, последняя очень производительная, как по части центрального процессора, так и интегрированной графики. Но если чиплетная версия пока нигде не засветилась, то монолитная конфигурация уже отметилась в одной утечке от малоизвестного сайта Performancedatabases, на нём же теперь появились дополнительные подробности, новый снимок утилиты HWiNFO, который предположительно раскрывает характеристики интегрированной графики одной из инженерных конфигураций Ryzen 8000 (Strix), сообщает Wccftech.

Снимок HWiNFO указывает на наличие в интегрированной графике 1024 шейдерных блоков или потоковых процессоров Streaming Processors. Учитывая текущее соотношение блоков в архитектуре RDNA 3, это говорит о наличии 16 Compute Units (CU). Если верить снимку, графика также обладает текстурными блоками в количестве 64 единиц и блоками растеризации в количестве 16 единиц. Новая графика должна быть основана на доработанной архитектуре RDNA 3.5 и работать с памятью DDR5/LPDDR5X, так что информация о GDDR6 — ошибка утилиты.

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В новом APU будут соседствовать два комплекса процессорных ядер CCX, 4-ядерный с ядрами Zen 5 и 8-ядерный с ядрами Zen 5C. Оба типа ядер поддерживают SMT и одинаковый набор инструкций, поэтому на выходе получается 12-ядерный и 24-поточный процессор. Модификация архитектуры с литерой C является более плотной за счёт меньшего объёма кэш-памяти и других изменений, также эти ядра работают на меньших частотах. Этот конкретный инженерный образец работал на средней частоте 2,12 ГГц с 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5-6400.