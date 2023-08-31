Два 140-мм вентилятора в комплекте и никакой подсветки.

Thermaltake объявила о доступности полностью чёрной версии двухбашенного процессорного кулера TOUGHAIR 710. Решение не имеет какой-либо подсветки и отлично подойдёт для полностью чёрных сборок на базе платформ AMD и Intel разных поколений. В комплектацию входит система креплений, которая совместима с сокетами AMD AM4 и AM5, а также Intel LGA 2066, 2011, 2011-3, 115x, 1200 и 1700.

Thermaltake TOUGHAIR 710 отличается увеличенной площадью теплообменной поверхности, асимметричной структуры рёбер, наличием двух комплектных 140-мм вентиляторов TOUGHFAN 14 с пиковым расходом воздуха 81,96 кубических футов в минуту (CFM) при уровне шума 23,9 дБ. Вентиляторы крепятся на скобы и их положение можно изменять для совместимости с высокими радиаторами модулей памяти, но при этом нужно учитывать вместительность корпуса. С невысокими модулями памяти кулер занимает в высоту примерно 165 мм, если высота модулей памяти составляет 48 мм, то смещение фронтального вентилятора увеличит высоту кулера до 188,5 мм — такой запас есть не у всех компьютерных корпусов. В числе других преимуществ Thermaltake TOUGHAIR 710 и модели Black медное основание с никелированием, семь тепловых трубок диаметром 6 мм, теплоотвод 250 Вт.

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