Pure — белоснежная видеокарта с тремя вентиляторами.

Sapphire станет одним из партнёров AMD, которые представят свои варианты видеокарт Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT на старте продаж 6 сентября. По информации VideoCardz, компания готовит не менее шести позиций: каждая из видеокарт появится в сериях Nitro, Pulse и Pure.

Модели флагманской серии Nitro+ будут отличаться трёхслотовой конструкцией с тремя вентиляторами и подсветкой, двумя 8-контактными разъёмами питания, повышенным TBP, двойным BIOS, 14-фазной подсистемой питания и 14-слойной печатной платой. В конструкции системы охлаждения используется восемь тепловых трубок, большое внимание уделено охлаждению чипов памяти.

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Конструкция серии Pulse будет 2,5-слотовой с двумя вентиляторами. В числе других отличий от серии Nintro+ отсутствие двойного BIOS и подсветки. Также Sapphire готовит видеокарты в белом исполнении Pure. Судя по рендерам, эти модели могут получить 2- или 2,5-слотовую конструкцию с тремя вентиляторами, которые аналогичны тем, что применяются во флагманской серии. Ожидается, что с точки зрения возможностей и цены серия Pure займёт на рынке позицию между Nitro+ и Pulse.